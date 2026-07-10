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આ 3 રાશિઓ પર તૂટી પડશે શનિનો પ્રકોપ, જીવન થઈ જશે ઉથલપાથલ !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:59 PM IST

Shani Negative Effects: શનિ આવતા મહિને બુધના રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ સ્થાનમાં ગોચર કરશે. આ સમય દરમિયાન ત્રણ રાશિઓએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. આ ત્રણ રાશિના લોકોના જીવનમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે, સાથે જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ શકે છે.
 

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Shani Negative Effects: જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી 20 ઓગસ્ટ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે શનિ બુધના રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ સ્થાનમાં ગોચર કરશે. શનિ 9 ઓક્ટોબર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. રેવતી નક્ષત્ર બુધ ગ્રહ સાથે સંકળાયેલું છે. શનિને ન્યાય અને કર્મનો દેવ પણ માનવામાં આવે છે. તેથી, આ ગોચર દરેક રાશિને અસર કરશે.  જો કે, આ સમય દરમિયાન ત્રણ રાશિઓએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. મેષ, કર્ક અને વૃશ્ચિક રાશિએ આ સમય દરમિયાન સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તેમણે કોઈપણ મોટા રોકાણોથી લઈને સંબંધોમાં ગેરસમજ વધવા સુધીના કોઈપણ ઉતાવળા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું જોઈએ.   

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આ ગોચરના અશુભ પ્રભાવોને દૂર કરવા માટે કેટલાક ઉપાયો કરી શકાય છે. દર શનિવારે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો. શક્ય તેટલી જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરો. કાળા તલ, અડદની દાળ અથવા લોખંડની વસ્તુઓનું દાન કરો. આ ઉપરાંત, આ સમય દરમિયાન કોઈનું પણ ખોટું કરવાનું કે કોઈની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાનું ટાળો.  

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વૃશ્ચિક રાશિ: આ સંક્રમણ દરમિયાન, વૃશ્ચિક રાશિના લોકોએ થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તમારા ખર્ચાઓ પર ખાસ ધ્યાન આપો. ખર્ચ અને બચત વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈ પર આંધળો વિશ્વાસ કરવાની જરૂર નથી. કોઈપણ નાણાકીય નિર્ણય કાળજીપૂર્વક લો. જ્યારે તમારી નોકરી કે વ્યવસાયની વાત આવે ત્યારે ધીરજ રાખો. કેટલીક બાબતો તમારા મતે ન પણ જાય, તેથી શાંત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. બિનજરૂરી દલીલો ટાળો. જો કોઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા તમને સતત પરેશાન કરતી રહે, તો તબીબી સલાહ લો.

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મેષ રાશિ: જેમ જેમ શનિ રેવતી નક્ષત્રના પ્રથમ સ્થાનમાં જાય છે, મેષ રાશિના લોકોએ થોડા સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તેમણે પૈસાની બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો. ઓફિસમાં કામનું દબાણ વધી શકે છે. તેથી, ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવાનો પ્રયાસ કરો. જો આ કરવામાં ન આવે તો, એક નાની બાબત મોટા વિવાદમાં પરિણમી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો.

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કર્ક રાશિ: આ સમયગાળા દરમિયાન, કર્ક રાશિના લોકોને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ટેન્શન વધશે. કંઈપણ વધુ પડતું વિચારવાનું ટાળો. જો તમે નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો પહેલાથી જ કાળજીપૂર્વક વિચારવું સમજદારીભર્યું રહેશે. તમારા પરિવાર સાથે આ બાબતે ખુલ્લેઆમ ચર્ચા કરવી સમજદારીભર્યું રહેશે. જો તમે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં છો, તો તેના વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરો. આ ગેરસમજ ઘટાડશે. મુસાફરી કરતી વખતે સાવચેત રહો. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત બાબતોને અવગણશો નહીં.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Shani Gochar
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