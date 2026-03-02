પક્ષ અલગ, પણ દિલથી પાટીદાર... ફરી સાથે જોવા મળ્યા જયેશ રાદડિયા અને ગોપાલ ઈટાલિયા
Gopal Italia And Jayesh Radadiya : ફરી એકવાર એકસાથે જયેશ રાદડિયા અને ગોપાલ ઈટાલિયા એકસાથે જોવા મળ્યા. સુરતના પુણા ખાતે એક લગ્ન કાર્યક્રમમાં મંચ પર રાદડિયા અને ઈટાલિયા વાતચીત અને હળવી મજાક કરતા જોવા મળ્યા. બંનેના વીડિયો ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે. પક્ષ અલગ પણ, એક જ સમાજથી આવતા સૌરાષ્ટ્રના આ બંને નેતા પાટીદારોને એકતાનો અનોખો સંદેશ પાઠવે છે.
સુરતના એક કાર્યક્રમમાં ભાજપના ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા અને આપના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા ફરી એકસાથે જોવા મળ્યા હતા. ભાજપ અને આપના ધારાસભ્યો એક મંચ પર જોવા મળતા ચર્ચા ઉઠી હતી. જયેશ રાદડિયા રાજકોટ જિલ્લાની જેતપુર બેઠકથી ધારાસભ્ય છે, તો ગોપાલ ઈટાલિયા વિસાવદર બેઠક પરથી ધારાસભ્ય છે.
બંનેએ પુણા-વલથાણ રોડ પર સમુહ લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. એક જ સોફા પર બેસીને મિત્રોની જેમ બંને નેતા મળ્યા હતા, અને એકબીજા સાથે વાતચીત કરી હતી. સૌરાષ્ટ્રના બે દિગ્ગજ નેતાઓનું એકસાથે જોવા મળ્યું પાટીદારોમાં સ્પષ્ટ સંદેશ આપે ે કે, પક્ષ ભલે અલગ હોય, પણ દિલથી તો પાટીદાર છીએ.
મહત્વનું છે કે, અગાઉ વિધાનસભામાં બંને ધારાસભ્યો વચ્ચે મુલાકાત થઈ હતી. તે સમયે પણ જયેશ રાદડિયા અને ગોપાલ ઈટાલિયા વચ્ચે હસ્તા મોઢે વાતચીત થઈ હતી. અને આજે સામે આવેલા દ્રશ્યોમાં પણ બંને નેતાઓ કોઈ વિષય પર વાતચીત કરતા નજરે પડ્યા. બંને ધારાસભ્યોની વાતચીતનો વીડિયો સામે આવતા હાલ રાજકારણમાં ચર્ચા જાગી છે.
