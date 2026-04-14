ચોમાસાની ડરામણી આગાહી : ગુજરાતમાં કેટલો વરસાદ પડશે તેના આંકડા ચોંકાવનારા છે!
Monsoon 2026 Forecast : 22 એપ્રિલની આસપાસ રાજ્યમાં ફરીથી કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. પરંતું ઉનાળા પહેલા જ ચોમાસાની સીઝનને લઈને IMD નું પૂર્વાનુમાન અતિ ચોંકાવનારું છે. આ વર્ષે ચોમાસુ સામાન્ય કરતાં નબળું રહેવાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. આ વર્ષે રાજ્યના જુદા જુદા ભાગોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાય તે પ્રકારની શક્યતા છે.
ગુજરાતનું ચોમાસું કેવું રહેશે
IMD એ ચોમાસાની ભવિષ્યવાણી કરતા કહ્યું કે, આ વર્ષનું ચોમાસું 92 ટકા રહે તે પ્રકારે હવામાન વિભાગની આગાહી છે. સમગ્ર ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન રાજ્યમાં સરેરાશ 87 cm વરસાદ રહી શકે છે. ચોમાસા દરમિયાન લા નીનાની અસર રહે તે પ્રકારની શક્યતા છે. જોકે રાજ્યના 6% વિસ્તારમાં સામાન્યથી વધુ વરસાદ રહી શકે છે. તો ગુજરાતમા 35% વિસ્તારમાં ઓછો વરસાદ, 31% વિસ્તારમાં સામાન્યથી ઓછો વરસાદ જ્યારે, 27% વિસ્તારમાં સામાન્ય વરસાદ રહી શકે છે.
IMDની આગાહી
આ વખતે ભારતીય હવામાન વિભાગે નબળું ચોમાસું હોવાની આગાહી કરી છે. જેમાં વાત કરીએ તો, જૂનથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન જરૂરિયાત કરતા ઓછો વરસાદ પડશે. આ સમયગાળમાં દેશમાં સરેરાશના માત્ર 92% વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના માપદંડ મુજબ, 96 ટકા થી 104 ટકા વચ્ચેનો વરસાદ સામાન્ય કહેવાય છે. તેથી 90 ટકા એટલે કે સામાન્યથી ઓછો વરસાદ થઈ ગયો. જે જરૂરિયાત કરતા ઓછો કહેવાય.
કયા કયા રાજ્યોમાં કેટલો વરસાદ આવશે
આ વખતનો વરસાદ પર અલ નીનો અસર રહેશે. ખાસ કરીને પ્રશાંત મહાસાગરમાં જૂન મહિના બાદ અલ-નીનો મજબૂત બનશે, જે ચોમાસાના પવનોને નબળા પાડી શકે છે. આ કારણે જ કેટલાક વિસ્તારોમાં ઓછો વરસાદ આવશે, તો કેટલાક વિસ્તારમાં એટલો ઓછો વરસાદ આવશે કે દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાશે. ખાસ કરીને ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં દુષ્કારની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. આ વિસ્તારોમા વરસાદ ઓછો આવશે તો પાણીની ખેંચ રહેશે. તો ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં વરસાદની સ્થિતિ મિશ્ર રહેશે. તો પૂર્વોત્તર રાજ્યની સ્થિતિ સાવ અલગ રહેશે. અહી અતિવૃષ્ટિનો ખતરો મંડરાશે. દક્ષિણના રાજ્યોમાં માફકસરનો વરસાદ થશે તેવું હવામાન વિભાગનું પૂર્વાનુમાન છે. આ ઉપરાંત ગંગા નદીના કિનારે દુષ્કાળની અસર વધુ જોવા મળી શકે છે.
અલ નીનોને કારણે ગરમી પણ વધારે પડશે
એક તરફ ચોમાસું નબળું રહેવાના સંકટ છે, તો બીજી તરફ, અલ નીનોને કારણે દેશભરમાં ગરમી પણ વધારે પડવાની શક્યતા છે. આ કારણે આગામી દિવસમાં વાતાવરણ પલટાય તો નવાઈ નહિ. કારણ કે, ચોમાસા દરમિયાન અલ નીનોની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બની રહેવાની છે. આ જ કારણ છે કે ચોમાસું નબળું રહેશે.
