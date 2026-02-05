જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા તે કોઈ ફિલ્મી સેટથી ઓછા નથી! સાણંદના વિકેન્ડ હોમમાં કેવી હતી થિમ-બેઝ પાર્ટી અને આલીશાન આયોજન
Ahmedabad Nirvana Greens Party Raid: અમદાવાદ નજીક આવેલા સાણંદના નિર્વાણા ગ્રીન વીકએન્ડ વિલામાં ગત રાત્રે પોલીસે પાડેલા દરોડા બાદ આલીશાન પાર્ટીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. વિલા નંબર 200માં આયોજિત આ હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટીમાં કાયદાના લીરેલીરા ઉડતા જોવા મળ્યા હતા. પોલીસ તપાસમાં જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે તે કોઈ ફિલ્મી સેટથી કમ નથી.
થિમ-બેઝ પાર્ટી અને આલીશાન આયોજન
આ પાર્ટી માત્ર સામાન્ય ગેટ-ટુગેધર નહોતી, પરંતુ એક ચોક્કસ થિમ-બેઝ આયોજન હતું. બંગલામાં પ્રવેશતાની સાથે જ એક વિશાળ ગાર્ડન, પ્રાઇવેટ સ્વીમિંગ પૂલ અને ખાસ તૈયાર કરવામાં આવેલો ડાન્સ ફ્લોર જોવા મળ્યો હતો.
આ પાર્ટી કોઈ દંપતીની લગ્ન એનિવર્સરી નિમિત્તે રાખવામાં આવી હોય તેમ જણાય છે, કારણ કે ત્યાં દંપતીના મોટા કટ-આઉટ પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા.
દારૂ, હુક્કા અને મનોરંજનની વ્યવસ્થા
પોલીસ દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી મોટા પ્રમાણમાં નશાનો સામાન જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મોંઘીદાટ વિદેશી દારૂની બોટલોના આખા બોક્સ મળી આવ્યા છે.
મહેમાનો માટે ખાસ બાર ટેબલની વ્યવસ્થા હતી, જ્યાં કોકટેલનું સ્પેશિયલ મેનુ પીરસવામાં આવતું હતું. દારૂ ઉપરાંત હુક્કા અને કોલ્ડ્રિંક્સનો મોટો જથ્થો પણ ઝડપાયો છે. મહેમાનો માટે ડિનરનું પણ ખાસ અને લક્ઝુરિયસ મેનુ રાખવામાં આવ્યું હતું.
માસ્ક અને સિક્રેટ ગેટથી એન્ટ્રી
આ પાર્ટીની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે ત્યાંથી અનેક પ્રકારના માસ્ક મળી આવ્યા છે.
આમંત્રિત મહિલા અને પુરુષો માટે વિશેષ પહેરવેશ સાથે આ માસ્ક પહેરવાનું આયોજન હતું, જે પાર્ટીને વધુ રહસ્યમય અને હાઈપ્રોફાઈલ બનાવતું હતું. મનોરંજન માટે ખાસ DJ સિસ્ટમ પણ ગોઠવવામાં આવી હતી.
હાલમાં પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને મહેમાનો અને આયોજકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટીમાં કોણ કોણ સામેલ હતું તેની તપાસ અત્યારે તેજ કરી દેવામાં આવી છે.
