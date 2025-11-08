જો સૂર્ય ધરતીથી 10% નજીક આવી જાય તો શું થશે? વિજ્ઞાને જણાવ્યું એવું ડરામણું સત્ય કે......
Science News: બધા જાણે છે કે ધરતી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર લગભગ 15 કરોડ કિમી છે. આ અંતર એટલું સટીક છે કે તેમાં થોડો ફેરફાર થવાથી ધરતી પરના જીવનમાં ઉથલપાથલ થઈ શકે છે. આજે આપણે જાણીશું કે જો સૂર્ય અને ધરતી વચ્ચે અંતરમાં માત્ર 10 ટકાનો ફેરફાર થાય તો શું થશે.
અંતર આવવાથી શું થશે?
ધરતી અને સૂર્ય વચ્ચે અંતર ખગોળીય એકમ (Astronomical Unit) કહેવામાં આવે છે. જો આ અંતરમાં 10 ટકાનો પણ ફેરફાર થાય તો, ભલે તે વધી કે ઘટી જાય, તો ધરતી પર જીવનમાં અસંતુલ આવી જશે, જેના વિનાશકારી પરિણામ હશે.
10% અંતર વધવા પર શું થશે?
જો સૂર્ય અને ધરતી વચ્ચે અંતર 10 ટકા વધી જાય છે તો ધરતી પર પહોંચનાર ગરમીની માત્રામાં ભારે ઘટાડો થશે. ધરતીનું એવરેજ તાપમાન ઘટવાથી પૃથ્વી એક બરફ જેવા ગ્રહમાં બદલાઈ જશે. દુનિયાના મોટા ભાગના મહાસાગર સપાટીથી જામવાનું શરૂ થઈ જશે.
પ્રકાશસંશ્લેષણ પર અસર
જેમ જેમ તાપમાન ઘટશે અને સૂર્યપ્રકાશ તીવ્ર બનશે, છોડમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ ધીમું થશે અથવા તો બંધ પણ થશે. આ ખોરાક શૃંખલાને વિક્ષેપિત કરશે અને પૃથ્વી પરના જીવનનો લગભગ નાશ કરશે. આનાથી પૃથ્વી મંગળની જેમ ઠંડા અને નિર્જન ગ્રહમાં પરિવર્તિત થશે.
10% અંતર ઘટવા પર શું થશે?
જો આ અંતર 10 ટકા ઘટે છે તો ધરતીને મળનારી ગરમી ઝડપથી વધશે. પૃથ્વીનું સરેરાશ તાપમાન વધી જશે કે જીવન માટે લાયક રહેશે નહીં. મહાસાગરોનું પાણી ઝડપથી વાતાવરણમાં બાષ્પીભવન થશે.
મહાસાગરોનું ઉકળતા પાણી
જો આવું થાય, તો મહાસાગરો સંપૂર્ણપણે ઉકળવા અને સુકાઈ જવાની શક્યતા છે. સૂર્યમાંથી નીકળતા હાનિકારક કિરણોત્સર્ગની તીવ્રતા વધશે, જેનાથી બધા જીવંત કોષોને નુકસાન થશે. આ પરિસ્થિતિ પૃથ્વીને શુક્ર જેવી બનાવશે.
શું હશે તેના પરિણામ?
તેનું નિષ્કર્ષ છે કે ધરતી પોતાના ગોલ્ડીલોક્સ ઝોન (Goldilocks Zone) માં હોવાને કારણે જીવનને સહારો આપે છે. આ તે ક્ષેત્ર છે જ્યાં ન ખૂબ ગરમી અને ન વધુ ઠંડી. સૂર્યથી 10 ટકા નજીક કે દૂર જવું બંને સ્થિતિ ધરતીનું નામોનિશાન મિટાવી દેશે.
Trending Photos