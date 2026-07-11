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ડાયરીમાં લખી રાખજો આ તારીખો! ગુજરાતમાં ફરી કઈ તારીખોમાં આવશે વરસાદનો નવો રાઉન્ડ? જાણો અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:51 AM IST

Ambalal Patel Big Prediction: ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન બાદ હવે વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદને લઈને મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ કૃષિ કાર્યોને લઈને પણ તેમણે ખેડૂતોને ખાસ સૂચના આપી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં અત્યારે એકસાથે 5 જેટલી મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય છે, જેની સીધી અસર આગામી દિવસોમાં જોવા મળશે. 

પાણીની સંકટ વચ્ચે સરદાર પટેલ ડેમની સપાટી વધી શકે1/7

પાણીની સંકટ વચ્ચે સરદાર પટેલ ડેમની સપાટી વધી શકે

ખેડૂત ભાઈઓ વરસાદની રાહમાં છે ત્યારે આ જુલાઈ માસમાં આગળના 15 દિવસ વરસાદના રહેશે. જેમાં તારીખ 12 જુલાઈ મહત્વની રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આહવા ડાંગ, વલસાડ, નવસારીના ભાગોમાં અત્યંત ભારે વરસાદથી કેટલાક ભાગોમાં પૂરની સ્થિતિ પણ બની રહે, સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં પણ વરસાદ થઈ શકે. અમરેલી, ભાવનગરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે, ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સમી, હારીજ પંથક, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેશે, કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં 3 ઈંચથી વધુ વરસાદની શક્યતા રહેશે, નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થાય, સાબરમતીના જળસ્તરમાં વધારો થાય, જેથી પાણીની સંકટ વચ્ચે સરદાર પટેલ ડેમની સપાટી વધી શકે.

13 થી 16 જુલાઈએ શરૂ થશે વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ2/7

13 થી 16 જુલાઈએ શરૂ થશે વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 13 થી 16 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે. આ દરમિયાન દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે.  

જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદનું અનુમાન3/7

જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદનું અનુમાન

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 17 થી 20 જુલાઈ દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાતી સિસ્ટમની અસર હેઠળ ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. 24 જુલાઈની આસપાસ ફરી મુંબઈમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. 27 થી 30 જુલાઈના સમયગાળા દરમિયાન ગુજરાતમાં સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. ઓગસ્ટ મહિનાની વાત કરીએ તો 1 થી 8 ઓગસ્ટ દરમિયાન અણધાર્યો વરસાદ થવાની આગાહી છે, અને એકંદરે ઓગસ્ટ માસમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે.

કૃષિ કાર્યો માટે અંબાલાલ પટેલની ખેડૂતોને સલાહ4/7

કૃષિ કાર્યો માટે અંબાલાલ પટેલની ખેડૂતોને સલાહ

અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને ખેતીકામમાં સાવચેતી રાખવા જણાવ્યું છે. જ્યારે જમીનમાં વરાપ થાય ત્યારે જ કૃષિ કાર્યો કરવા જોઈએ. લીલા કે ભીના ખેતરમાં ખેતીકામ કરવું યોગ્ય નથી, તેનાથી પાક પીળો પડી શકે છે. પુનર્વસુ નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે બહુ સારું ગણાતું નથી. જોકે, 20 જુલાઈથી જ્યારે સૂર્ય પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે તેનું પાણી ખેતી માટે ખૂબ જ ગુણકારી ગણાય છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી અને વર્તમાન સ્થિતિ5/7

હવામાન વિભાગની આગાહી અને વર્તમાન સ્થિતિ

સ્થાનિક હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ આગામી એક સપ્તાહ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની કોઈ સંભાવના નથી, પરંતુ 12 થી 16 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટો છવાયો હળવો વરસાદ પડી શકે છે. 12 અને 13 જુલાઈ દરમિયાન દરિયાકાંઠે 20 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

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રાજ્યમાં હજી પણ વરસાદની 13 ટકા જેટલી ઘટ જોવા મળી રહી છે. હાલ સુધી 162.5 mm સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય રીતે 187.2 mm હોવો જોઈતો હતો. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે તેવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી થે. ખેડૂતોએ હવામાનની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જ ખેતીના આયોજન કરવા જોઈએ અને ખાસ કરીને વરાપના સમયે જ કૃષિ કામગીરી કરવી હિતાવહ છે.

રાજ્યમાં સક્રિય 5 વરસાદી સિસ્ટમો7/7

રાજ્યમાં સક્રિય 5 વરસાદી સિસ્ટમો

હાલમાં વેલમાર્ક લો પ્રેશર, સિઝનલ ટ્રફ અને ઓફ-શોર ટ્રફ જેવી મહત્વની સિસ્ટમો સક્રિય હોવાથી રાજ્યભરમાં મેઘમહેર યથાવત છે. આ સિસ્ટમોની અસર હેઠળ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં મૂશળધાર વરસાદ વરસ્યો હતો. જેના પગલે સુરત, નવસારી, માંગરોળ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઇ હતી. આજે નવસારી, તાપી અને વલસાડ સહિતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain

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