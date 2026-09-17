/ગુજરાતમાં આ મહિને વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ રહેશે દમદાર; ક્યારે સર્જાશે ભયાનક વાવાઝોડું? જાણો અંબાલાલ અને હવામાનની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાના બીજા તબક્કામાં વાતાવરણમાં સતત ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. રાજ્યમાં કેટલાક દિવસોના વિરામ બાદ ફરી એકવાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા કરવામાં આવેલી તાજી આગાહી મુજબ, સપ્ટેમ્બરના મધ્યથી લઈને ડિસેમ્બર મહિના સુધી રાજ્યમાં હળવાથી ભારે વરસાદ અને તીવ્ર વાવાઝોડાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.
હવામાન વિભાગના નાઉકાસ્ટ મુજબ, આગામી કલાકો દરમિયાન કચ્છ, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર અને જૂનાગઢ જેવા દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ 5 મિમી પ્રતિ કલાકથી ઓછો હળવો વરસાદ પડી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ સર્જાવાની શક્યતા છે, જેના લીધે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં અલ્પકાલીન પાણી ભરાઈ શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 16 સપ્ટેમ્બરથી જ વાતાવરણમાં ફેરફાર શરૂ થઈ ગયો છે અને 17થી 19 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, કચ્છ અને પશ્ચિમ તથા દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોનો સમાવશ થાય છે. આ દિવસો દરમિયાન કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અનરાધાર વરસાદ પડી શકે છે. આ પછી, 21થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પણ વાતાવરણ ફરી બગડશે અને વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે, જે લણણીના સમયે પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, લો પ્રેશર અને મોન્સૂન ટ્રફની સક્રિયતાને કારણે આગામી બે થી ત્રણ દિવસ ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. વરસાદ દરમિયાન 45થી 55 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેને પગલે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. ઉત્તર થાઈલેન્ડ પર બનેલું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ 18 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં અંડમાન સમુદ્ર પર પહોંચશે અને 19 સપ્ટેમ્બરે લો-પ્રેશરમાં ફેરવાશે, જેથી વરસાદી માહોલ લંબાઈ શકે છે.
રાજ્યમાં હાલ 9% વરસાદની ઘટ છે, જે આ નવી સિસ્ટમથી પૂરી થવાની આશા છે. ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર વચ્ચે તીવ્ર અને વિનાશક ચક્રવાતનો ભય રહેલો છે. અંબાલાલ પટેલે વર્ષના અંતિમ મહિનાઓ માટે ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે 5 ઓક્ટોબર આસપાસ અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં ભારે દબાણ ઉત્પન્ન થશે. 16 ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર વચ્ચે દરિયામાં ભારેથી અતિ તીવ્ર ચક્રવાત (Severe Cyclone) બનવાની પૂરી શક્યતા છે. 18 ઓક્ટોબરથી 15 ડિસેમ્બર દરમિયાન અત્યંત વિધ્વંસક અને તીવ્ર ગતિનું વાવાઝોડું ત્રાટકી શકે છે, જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને ખેતી ક્ષેત્ર માટે મોટો ખતરો બની શકે છે.
ઉપરવાસમાંથી 1.30 લાખ ક્યુસેક પાણીની સતત આવકને કારણે સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની જળસપાટી 137.48 મીટરે પહોંચી ગઈ છે. ડેમ તેની મહત્તમ સપાટીથી માત્ર 1.2 મીટર જ દૂર હોવાથી તંત્ર દ્વારા તકેદારીના ભાગરૂપે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.