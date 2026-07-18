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આ તારીખથી શરૂ થશે વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ! જળદાયક નક્ષત્ર બેસતા જ ગુજરાત થશે પાણી-પાણી, અંબાલાલ પટેલની ચોંકાવનારી આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 18, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:17 PM IST

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ ચોમાસાની શરૂઆતમાં ધડબડાટી બોલાવ્યા બાદ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વિરામ લીધો છે. ચોમાસાની ગતિ ધીમી રહેતા રાજ્યમાં વરસાદની ખેંચ વર્તાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરી છે. બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં છુટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે. જો કે, 25 તારીખથી રાજ્યમાં ભારે વરસાદ વરસશે તેવી આગાહી કરી છે. 

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હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી સાત દિવસ સમગ્ર ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદી માહોલ રહેશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતમાં યેલો અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય હોવાના કારણે આજે દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, સુરત, વલસાડ, તાપી, ડાંગ તેમજ દમણ અને દાદર નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની સંભાવના સાથે 'યેલો અલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપી છે. અમદાવાદમાં પણ આજે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.

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હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં આગામી 18 જુલાઈથી 24 જુલાઈ સુધીની વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે 18 જુલાઈના રોજ સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ અને દમણ સહિતના દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જ્યારે 19 જુલાઈથી 24 જુલાઈ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

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હવામાન વિભાગ જણાવ્યું કે, અત્યાર સુધી રાજ્યમાં સરેરાશ વરસાદમાં 32 ટકાની ઘટ નોંધાઈ છે. દ્વારકામાં 96 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે અમદાવાદમાં પણ સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ થયો છે. ચાલુ સિઝનમાં રાજ્યમાં હજી પણ વરસાદની મોટી અછત જોવા મળી રહી છે. અત્યાર સુધી રાજ્યમાં સરેરાશ 255.7 mm ની સામે માત્ર 137 mm વરસાદ નોંધાયો છે, જે 32% ઓછો છે. સૌથી ખરાબ સ્થિતિ દ્વારકાની છે, જ્યાં 233 mm ની સામે માત્ર 8.4 mm વરસાદ પડતાં 96% ની ઘટ છે. જ્યારે અમદાવાદમાં 227 mm ની સામે 115 mm વરસાદ સાથે 47% ની અછત નોંધાઈ છે.

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બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, બુધ અને શુક્ર ગ્રહ સાનુકૂળ ન હોવાને કારણે અત્યાર સુધી ચોમાસું ખેંચાયું છે અને જોઈએ તેવો વરસાદ પડ્યો નથી. જો કે, આગામી 19 થી 21 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના ઘણા ભાગો અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં પડશે. ત્યારબાદ 22 જુલાઈથી રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શરૂઆત થશે. 24 થી 26 જુલાઈ દરમિયાન મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે.

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અંબાલાલ પટેલના મતે, આગામી 27 થી 30 જુલાઈ વચ્ચે જળદાયક નક્ષત્રના યોગોને લીધે સારો વરસાદ થવાની શક્યાતાઓ છે. ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં અણધારો વરસાદ આવી શકે છે, વરસાદનો માર્ગ ઉત્તર ભારત તરફ રહેવાની શક્યતાઓ રહશે. ઓગસ્ટ માસમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, બુધ અને ગુરુ જળ રાશિમાં હોવાથી ખૂબ જ સારો વરસાદ થશે. ખાસ કરીને 9 થી 11 ઓગસ્ટ દરમિયાન આશ્લેશા નક્ષત્ર બેસતાં રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.

TAGS:
Ambalal Patel forecast
Gujarat Rain forecast
Heavy rain in Gujarat
વરસાદની આગાહી
કડકડતી ઠંડીની અંબાલાલ પટેલની આગાહી

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