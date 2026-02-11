107,000ના લેવલ સુધી પહોંચશે Sensex, એક્સપર્ટની ભવિષ્યવાણી, તારીખ પણ જણાવી
Sensex Target: મંગળવારે શેરબજારમાં તેજી ચાલુ છે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયા છે. વિદેશી એક્સપર્ટએ આ વર્ષના અંત સુધીમાં સેન્સેક્સ 107000ના સ્તરે પહોંચવાની 30 ટકા શક્યતાની ભવિષ્યવાણી કરી છે.
Sensex Target: શેરબજારમાં ઉપર તરફનો ટ્રેન્ડ ચાલુ છે, અને એક્સપર્ટ ભારતીય બજારના સૂચકાંક, સેન્સેક્સ વિશે બોલ્ડ ભવિષ્યવાણીઓ કરી રહ્યા છે. લાંબા ઘટાડા પછી બજારમાં ચાલી રહેલી રિકવરી વચ્ચે, મોર્ગન સ્ટેનલીએ આગામી મહિનાઓમાં વધુ તેજીની ભવિષ્યવાણી કરી છે, મોર્ગન સ્ટેનલીએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે 2026ના અંત સુધીમાં BSE સેન્સેક્સ 107,000ના સ્તરે પહોંચશે.
એક વૈશ્વિક બ્રોકરેજ ફર્મનો અંદાજ છે કે ડિસેમ્બર સુધીમાં સેન્સેક્સ 95,000ના સ્તરે પહોંચશે, અને તેના અહેવાલમાં, કંપનીએ આની 50 ટકા શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તે ભવિષ્યમાં પણ વધુ મોટી અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરે છે. મોર્ગન સ્ટેનલીએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે સેન્સેક્સ આ વર્ષની 10 ડિસેમ્બર સુધીમાં 100,000ની સપાટી વટાવી શકે છે અને 107,000ની સપાટીને સ્પર્શી શકે છે, જેમાં આવું થવાની 30 ટકા શક્યતા છે.
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે જો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ સતત 60 ડોલર પ્રતિ બેરલથી નીચે રહે છે, જે મજબૂત સ્થાનિક વૃદ્ધિ અને સ્થિર વૈશ્વિક વૃદ્ધિ જેવા અન્ય વૃદ્ધિ પરિમાણો સાથે સુસંગત છે. જો કે, વૈશ્વિક બ્રોકરેજ ફર્મે વર્તમાન પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને ટાંકીને સેન્સેક્સમાં ઘટાડાની શક્યતાને નકારી નથી.
મોર્ગન સ્ટેનલીએ અંદાજ લગાવ્યો છે કે જો તેલના ભાવ 90 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર વધે અને RBI મેક્રોઇકોનોમીને સ્થિર કરવા માટે કડક પગલાં લે, તો સેન્સેક્સ 76,000 સુધી ઘટી શકે છે, જેમાં આવું થવાની 20 ટકા શક્યતા છે.
શેરબજારની વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરીએ તો, અઠવાડિયાના પહેલા ટ્રેડિંગ દિવસે સોમવારે ભારે વધારા પછી, મંગળવારે પણ સેન્સેક્સ-નિફ્ટી ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયા. વ્યાપારિક પ્રવૃત્તિ અને વિદેશી રોકાણના પ્રવાહને કારણે રોકાણકારોનો સકારાત્મક પ્રતિભાવ બજારને ટેકો આપી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે.
પાછલા ટ્રેડિંગ દિવસે, BSE સેન્સેક્સ 485.35 પોઈન્ટના વધારા સાથે 84,065.75 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે NSE નિફ્ટી 173.60 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 25,867.30 પર બંધ થયો હતો. મંગળવારે, સેન્સેક્સ 208.17 પોઈન્ટના વધારા સાથે 84,273.92 પર બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 67.85 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,935.15 પર બંધ થયો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
