/ભયંકર દરિયાઈ તોફાનની ચેતવણી, 17 રાજ્યોમાં ધૂળની ડમરીઓ સાથે આંધીનું એલર્ટ; જાણો ક્યાં ક્યાં વરસશે વરસાદ?

Weather Updates: ગુજરાતમાં હીટવેવનો પ્રકોપ યથાવત છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં પણ ગરમીથી રાહત મળવાની કોઈ શક્યતા નથી. બીજી બાજુ, દેશભરમાં હાલ ગરમી અને વરસાદનો દોર ચાલી રહ્યો છે. આજે સવારે હરિયાણા અને ચંદીગઢમાં મુશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો. તેજ પવન ફૂંકાવા અને આકાશમાં વાદળો છવાવાને કારણે લોકોને ગરમીથી રાહત મળી છે. હવામાન વિભાગે ચક્રવાતી તોફાન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ધૂળની આંધી અને વરસાદની આગાહી કરી છે. ચાલો જાણીએ કે આ અઠવાડિયે ક્યાં વાદળો વરસશે અને ક્યાં લૂ ચાલશે?
IMD મુજબ, દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં અત્યારે હવામાન સાફ છે અને તડકો નીકળ્યો છે. ગઈકાલે મહત્તમ તાપમાન 37.5 અને લઘુત્તમ તાપમાન 27.1 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. આજે સાંજ સુધીમાં હવામાન પલટો લઈ શકે છે. આજથી પરમદિવસ એટલે કે 14 મે સુધી આકાશ વાદળછાયું રહેશે. ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ પડી શકે છે અને 50 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં 12 થી 15 મે દરમિયાન ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન 30-60 કિમીની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાઈ શકે છે. જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં 12 થી 15 મે વચ્ચે હળવો વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. કેટલાક સ્થળોએ ધૂળની આંધી અને કરા પડવાની પણ શક્યતા છે.
પૂર્વોત્તર ભારતમાં 12 થી 15 મે દરમિયાન આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં હળવા વરસાદને કારણે વાતાવરણ ઠંડુ થશે. ગાજવીજ સાથે 30-50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આગામી 4 દિવસમાં ક્યાંક ભારે વરસાદ અને વીજળી પડવાની પણ સંભાવના છે.
પૂર્વ ભારતમાં બિહાર, ઝારખંડ, આંદામાન-નિકોબાર દ્વીપસમૂહ, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને ઓડિશામાં 12 થી 17 મે વચ્ચે વરસાદ પડી શકે છે. આંદામાન અને નિકોબારમાં 14 થી 16 મે દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી છે. બિહારમાં 12 મેના રોજ છૂટાછવાયા સ્થળોએ કરા પડી શકે છે.
મધ્ય ભારતમાં છત્તીસગઢમાં 13 થી 15 મે દરમિયાન હળવો વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો જેવા કે લક્ષદ્વીપ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, કેરળ અને તેલંગાણામાં 12 થી 17 મે દરમિયાન ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે કરા પણ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગે આગામી ચાર દિવસ સુધી ગરમીથી સાવચેત રહેવાની સલાહ આપી છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છ જિલ્લામાં હીટવેવની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં ગરમીનો કહેર વધશે. આણંદ, વડોદરા અને સુરત જિલ્લામાં પણ ઉકળાટભર્યું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. રાજકોટ, અમરેલી, દ્વારકા અને બોટાદ જિલ્લામાં પણ હીટવેવ એલર્ટ જાહેર કરાયા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આવનારા દિવસો દરમ્યાન તારીખ 15 મે સુધી ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.