આ વર્ષે ગુજરાતમાં ગરમી ભુક્કા કાઢશે! 10 રાજ્યોમાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદનું એલર્ટ, જાણો નવું અપડેટ
Gujarat Weather 2026: ગુજરાત સહિત આજે દેશભરમાં હવામાન સ્વચ્છ અને કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી ઉત્તર ભારતમાં વરસાદે ખુશનુમા વાતાવરણ લાવ્યું છે, પરંતુ હાલ આગાહી સામે આવી છે કે આગામી સપ્તાહે તાપમાનમાં વધારો થઈ શકે છે, જેના કારણે ગરમીનો અનુભવ થશે. હવામાન વિભાગે 16 એપ્રિલ સુધી હવામાન અપડેટ જાહેર કર્યું છે. ચાલો જાણીએ કે આ અઠવાડિયામાં ગુજરાત સહિત દેશભરમાં હવામાન કેવું રહેશે. ગુજરાતમાં આજથી ગરમીનું જોર વધશે. આગામી ત્રણ દિવસ ઉચ્ચતમ તાપમાનમાં 2-3 ડિગ્રીમાં વધારો થશે. દરિયા કિનારાના જિલ્લાઓમાં બફારો રહેશે. સૌથી વધુ ભુજમાં 37.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, જ્યારે અમદાવાદમાં 38 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે રાજ્યમાં તાપમાન વધશે.
Gujarat Weather 2026: હવામાન વિભાગના અનુસાર હિમાલય ક્ષેત્રમાં પશ્ચિમી પવનો સાથે પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય છે. ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં 120 નોટ સુધીની ઝડપે પશ્ચિમી પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આગામી અઠવાડિયે 15 એપ્રિલના રોજ પશ્ચિમી હિમાલય ક્ષેત્રમાં એક નવું, નબળું પશ્ચિમી વિક્ષેપ પહોંચવાની ધારણા છે. પરિણામે, આગામી અઠવાડિયે દિલ્હી સહિત દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં ગરમીનું મોજું વધુ તીવ્ર બનશે.
દેશભરમાં રહેશે ગરમી અને ભેજ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી અઠવાડિયે ઉત્તર-પશ્ચિમ, મધ્ય અને પૂર્વ ભારતમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા નથી. ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં મહત્તમ તાપમાન 6-8 ડિગ્રી, પૂર્વ ભારતમાં 5-7 ડિગ્રી અને મધ્ય ભારતમાં 3-5 ડિગ્રી વધવાની ધારણા છે, જેનો અર્થ એ છે કે મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા વધારે રહેવાની શક્યતા છે. પરિણામે, દેશના ત્રણેય પ્રદેશોમાં ગરમી અને ભેજ વધશે.
દિલ્હી-એનસીઆર માટે ગરમીની ચેતવણી
આઈએમડી અનુસાર, આગામી સાત દિવસમાં દિલ્હીમાં મહત્તમ તાપમાન 6-8 ડિગ્રી વધશે, જેનો અર્થ એ કે રાજધાની ભેજવાળી ગરમીની ચેતવણી હેઠળ રહેશે. આગામી બે દિવસ શનિવાર અને રવિવાર સુધી મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે, અને ત્યારબાદ સામાન્ય કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધી શકે છે. 10-30 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગરમ પવનો પણ ફૂંકાઈ શકે છે.
11 રાજ્યોમાં તીવ્ર ગરમીનું એલર્ટ
આઈએમડી અનુસાર, 14 થી 16 એપ્રિલ દરમિયાન છત્તીસગઢના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગરમીનો પ્રકોપ રહેવાની સંભાવના છે. 13 અને 14 એપ્રિલે ઓડિશામાં ગરમીનું મોજું રહેશે. 13 થી 15 એપ્રિલ દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળના ગંગાના મેદાનોમાં ભેજવાળું હવામાન રહેશે. 11 થી 16 એપ્રિલ દરમિયાન ઓડિશા, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ, દરિયાકાંઠાના મહારાષ્ટ્ર, કેરળ અને માહે, દરિયાકાંઠાના ગુજરાત, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલ અને દરિયાકાંઠાના કર્ણાટકમાં ગરમીનું મોજું આવવાની સંભાવના છે.
આસામ અને મણિપુરમાં વરસાદની ચેતવણી
ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર, ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં 11 થી 14 એપ્રિલ દરમિયાન આસામ, મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની સંભાવના છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળી પડી શકે છે, 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં આવતીકાલે 11 એપ્રિલે હળવો વરસાદ અને વાવાઝોડાની સંભાવના છે.
બંગાળ અને સિક્કિમ માટે તોફાની હવામાન ચેતવણી
આઈએમડી અનુસાર, પૂર્વ ભારતમાં 11 અને 12 એપ્રિલના રોજ ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. 40 થી 50 કિ.મી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
