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ડંકાની ચોટ પર લખી રાખજો! ગુજરાતમાં કરા, વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદ બધું એક સાથે ત્રાટકશે! અંબાલાલની ડરામણી આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 06, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:38 PM IST

Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન પહેલાં હવામાનમાં ભારે ઉતાર-ચડાવ જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટી નહિવત રહેવાના કારણે રાજ્યમાં ગરમીનો પારો ઉંચકાયો છે, તો બીજી તરફ અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાનારી નવી સિસ્ટમોને કારણે આગામી દિવસોમાં ચોમાસું જોર પકડશે તેવી સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા આગામી દિવસોના તાપમાન અને વરસાદને લઈને મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે.

ચોમાસા પહેલાં આકરી ગરમી: તાપમાન 43 ડિગ્રીએ પહોંચશે1/5

ચોમાસા પહેલાં આકરી ગરમી: તાપમાન 43 ડિગ્રીએ પહોંચશે

પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ ન આવવાને કારણે આગામી દિવસોમાં ગરમીમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. ચોમાસું બેસે તે પહેલાં રાજ્યના લોકોને આકરી ગરમીનો સામનો કરવો પડશે. ઉત્તર, મધ્ય અને પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ગરમીનો પારો 42 થી 43 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની આશંકા છે. અમદાવાદમાં તાજેતરમાં જ રાજ્યનું સૌથી વધુ 41.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, જે આગામી દિવસોમાં 42 ડિગ્રીને પાર કરી શકે છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને દ્વારકાનું વાતાવરણ પ્રમાણમાં નરમ રહેશે અને તાપમાન 33 ડિગ્રી આસપાસ રહેશે. જામનગરમાં તાપમાન 35-36 ડિગ્રી જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં 35 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. રાજ્યમાં રાત્રિનું લઘુત્તમ તાપમાન પણ 27 થી 30 ડિગ્રી વચ્ચે રહેશે, જેના કારણે રાત્રે પણ બફારો અનુભવાશે.

સમુદ્રમાં હલચલ: બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ સક્રિય થશે2/5

સમુદ્રમાં હલચલ: બંગાળની ખાડી અને અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ સક્રિય થશે

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 8 જૂનથી દરિયામાં ભારે પવનો ફૂંકાવાનું શરૂ થશે. ચોમાસાને ગતિ આપવા માટે સમુદ્રમાં મોટી સિસ્ટમો સર્જાશે. આ મહિનાના અંતમાં બંગાળની ખાડીમાં એક લો-પ્રેશર સિસ્ટમ બનશે. ત્યારબાદ આગામી સમયમાં અંદાજે 16 થી 22 લો-પ્રેશર સર્જાવાની શક્યતા છે. 22 જૂન આસપાસ અરબી સમુદ્રમાં પણ એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે, જે ગુજરાતમાં ચોમાસાને વધુ મજબૂત બનાવશે.

ચોમાસું ક્યારે બેસશે? મુંબઈ અને ગુજરાતમાં આગમનની તારીખો3/5

ચોમાસું ક્યારે બેસશે? મુંબઈ અને ગુજરાતમાં આગમનની તારીખો

કેરળ કાંઠે સમયસર બેઠેલું ચોમાસું હવે આગળ વધી રહ્યું છે. હાલમાં ચોમાસું મેંગ્લોર અને ગોવા સુધી પહોંચી ગયું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 24 થી 48 કલાકમાં એટલે કે 10 થી 11 જૂન આસપાસ ચોમાસું મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવેશી જશે. આ દરમિયાન મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મરાઠવાડા અને વિદર્ભના 20 થી વધુ જિલ્લાઓમાં 40-50 કિમીની ઝડપે ફૂંકાતા તોફાની પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર ગુજરાતમાં 15 જૂને ચોમાસું બેસવાની શક્યતા છે. જો કે, અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં વિધિવત અને મજબૂત ચોમાસાની શરૂઆત 20 થી 28 જૂન દરમિયાન થશે. શરૂઆતમાં એટલે કે 16 જૂન સુધીમાંદરિયા કિનારાના ભાગોમાં ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.

જુલાઈથી ઓક્ટોબર સુધી ધમાકેદાર વરસાદની આગાહી4/5

જુલાઈથી ઓક્ટોબર સુધી ધમાકેદાર વરસાદની આગાહી

અંબાલાલ પટેલના મતે આ વર્ષે ચોમાસું લાંબુ અને સારું રહેશે. 7 જુલાઈએ રાજ્યમાં ખૂબ જ સારો વરસાદ આવી શકે છે. સમગ્ર જુલાઈ મહિનામાં સાર્વત્રિક અને ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ વર્ષે ચોમાસું લાંબુ ચાલશે અને ઓક્ટોબર મહિના સુધી વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે. આ સીઝનમાં કુલ વરસાદ 86% થી 90% સુધી થવાનો અંદાજ છે, જેમાં દરિયાકાંઠાના ભાગોમાં વરસાદનું પ્રમાણ વધારે રહેશે.

હવામાન વિભાગની તાકીદની આગાહી: આજે ક્યાં પડશે વરસાદ?5/5

હવામાન વિભાગની તાકીદની આગાહી: આજે ક્યાં પડશે વરસાદ?

હાલમાં સિનોપ્ટિક સિસ્ટમમાં સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આજે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવા સાથે હળવો વરસાદ પડી શકે છે. નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, સુરત, દમણ, દાદરા નગર હવેલી તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આજે વરસાદી માહોલ જોવા મળશે.  

TAGS:
Ambalal Patel big prediction
Political
prediction
gujarat weather forecast
Gujarat Weather
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