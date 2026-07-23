/વિનાશકારી ષડાષ્ટક યોગમાં પણ આ રાશિઓ થશે માલામાલ! છપ્પરફાડ ધનલાભના પ્રબળ યોગ

Shadashtak Yog: આ યોગ આમ તો અશુભ ગણાય છે પરંતુ આમ છતાં કેટલીક રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે. જો કે ભલે આ યોગ મિત્ર ગ્રહો વચ્ચે બની રહ્યો છે. પરંતુ આમ છતાં શનિનો પ્રભાવ અનુશાસન માંગે છે. આથી આ દરમિયાન ઉતાવળમાં કોઈ મોટા નિર્ણય લેતા બચવું અને ઈમાનદારીથી પોતાના કામ પર ફોકસ કરવું.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની સ્થિતિ અને તેમની વચ્ચે બનતા દ્રષ્ટિકોણનું આગવું મહત્વ હોય છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ આજે એટલે કે 23 જુલાઈ 2026ના રોજ ધન, વૈભવ, અને સૌંદર્યના કારક ગ્રહ શુક્ર અને ન્યાયપ્રિય તથા કર્મફળના દાતા શનિ એક બીજાથી 150 ડિગ્રીના અંતરે આવીને ષડાષ્ટક દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આમ તો ષડાષ્ટક યોગની ગણતરી અશુભ અને પડકારવાળા યોગમાં થાય છે. પરંતુ શુક્ર અને શનિ મિત્રભાવ ધરાવતા હોવાથી આ વિશેષ ષડાષ્ટક યોગ અનેક રાશિઓ માટે શુભ અને લાભદાયી સિદ્ધ થઈ શકે છે. જાણો કોને ફાયદો થઈ શકે છે.
શુક્ર વૃષભ રાશિના સ્વામી છે. શનિ સાથે મિત્રતા ધરાવતા આ યોગથી અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે. નોકરીયાતો માટે પદોન્નતિ કે નવી તકો પ્રાપ્ત થવાની અવસર આવી શકે છે. ભૌતિક સુખ સુવિધાઓ અને વાહન સંપત્તિના યોગ મજબૂત થશે.
લાંબા સમયથી અટકેલા કામો ગતિ પકડી શકે છે. વેપારી મુસાફરીઓ લાભકારી રહી શકે. શનિની કૃપાથી ભાગ્ય સાથ આપશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે.
તુલા રાશિના સ્વામી શુક્ર હોવાના કારણે શનિનો શુભ પ્રભાવ સમાજમાં માનસન્માન અપાવશે. સહકર્મીઓનો સહયોગ મળશે અને મોટા પ્રોજેક્ટ્સ સફળતાપૂર્વક પાર પડશે.
શનિની સ્વરાશિ હોવાના કારણે શુક્ર શનિનો આ સંબંધ મકર રાશિવાળાને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ અપાવી શકે છે. કૌટુંબિક જીવનમાં મધુરતા આવશે અને માનસિક તણાવ દૂર થશે.
કુંભ રાશિ પર શનિનો પ્રભાવ શુક્ર સાથે મળીને રચનાત્મક કામોમાં મોટી સફળતા અપાવશે. શેર બજાર કે નવો વેપાર શરૂ કરવાી રીતે આ સમય અનુકૂળ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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