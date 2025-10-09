ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

30 વર્ષ બાદ શનિ-શુક્ર બનાવશે સમસપ્તક યોગ...આ રાશિના જાતકો થશે માલામાલ, ધનના થશે ઢગલા !

Samsaptak Yoga : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, 11 ઓક્ટોબર, 2025થી, શુક્ર અને શનિની વિરુદ્ધતાને કારણે સમસપ્તક યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જે કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે.

Updated:Oct 09, 2025, 02:45 PM IST

Samsaptak Yoga : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહો સમયાંતરે રાજયોગ અને શુભ યોગ બનાવે છે, જેનો માનવ જીવન અને વિશ્વ પર વ્યાપક પ્રભાવ પડે છે. તમને જણાવી દઈએ કે 11 ઓક્ટોબરના રોજ વૈદિક જ્યોતિષના બે મહત્વપૂર્ણ ગ્રહો સમસપ્તક યોગ બનાવી રહ્યા છે. આ બે ગ્રહો શુક્ર અને શનિ છે. પરિણામે, કેટલીક રાશિઓનો સારો સમય શરૂ થઈ શકે છે. 

કુંભ રાશિ

સમસપ્તક યોગની રચના કુંભ રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. તમને સમય સમય પર અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. સખત મહેનત પણ સફળતા તરફ દોરી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. કંપનીઓમાં ઉચ્ચ હોદ્દા ધરાવતા લોકોને નવી નેતૃત્વની તકો મળી શકે છે. 

મિથુન રાશિ

સમસપ્તક યોગની રચના મિથુન રાશિના જાતકો માટે સારો સમય લાવી શકે છે. તમને તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ મળી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો પણ તેમના ઇચ્છિત સ્થાન પર સ્થાનાંતરિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન સામાજિક સન્માનની સાથે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.

મકર રાશિ

સમસપ્તક યોગ મકર રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી હિંમત અને બહાદુરી વધશે. તમારા જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો પણ આવી શકે છે. કારકિર્દીની નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે, જેનાથી પ્રમોશન મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ નફો થવાની સંભાવના છે અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

