Surya Shani Yog 2025: પિતા પુત્ર વચ્ચે 36નો આંકડો પરંતુ આ 4 રાશિવાળાને કરશે માલામાલ! શરૂ થશે ગોલ્ડન પીરિયડ

સૂર્ય શનિ આમ તો પિતા પુત્ર છે પરંતુ તેમના વચ્ચે દુશ્મનાવટનો ભાવ છે. બંને એક બીજાથી વિપરિત ગ્રહ છે, શત્રુનો ભાવ રાખે છે  પરંતુ અનેક સ્થિતિઓમાં સૂર્ય શનિનો શક્તિશાળી યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે ગોલ્ડન ટાઈમ પણ લાવી શકે છે. 

Updated:Dec 17, 2025, 11:50 AM IST

આમ તો સૂર્ય અને એકબીજાના શત્રુ ગ્રહ ગણાય છે અને સાથે આવે તો વિપરિત ફળ આપે છે પરંતુ કેટલીક સ્થિતિઓમાં સૂર્ય શનિના કેટલાક યોગ શુભ પ્રભાવ આપનારા પણ હોઈ શકે છે. આજે એટલે કે 17 ડિસેમ્બરે ધનુ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહેલા સૂર્ય અને મીન રાશિમાં ભ્રમણ કરતા શનિ એક અતિ શુભ યોગ બનાવી રહ્યા છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ આજે 17 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બુધવારે સવારે 10.01 કલાકે એકબીજાથી  90°ના ખૂણે સૂર્ય અને શનિની સ્થિતિ સર્જાતા લાભના યોગ બની રહ્યા છે. સૂર્ય શનિના આ યોગથી 4 રાશિના જાતકોને લાભ જ લાભ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે. 

મેષ રાશિ

સૂર્ય અને શનિના લાભ યોગનો પ્રભાવ મેષ રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક હોઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે જાતકોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. લીડરશીપમાં જાતકો સારું પ્રદર્શન કરી શકશે. મહેનતના શુભ ફળ મળી શકે છે. જાતકોને અચાનક ધનલાભના પ્રબળ યોગ છે જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ સકારાત્મક જોવા મળી શકે છે. ધન કમાવવાના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. 

સિંહ રાશિ

સૂર્ય શનિના યોગ સિંહ રાશિના જાતકો માટે શુભ દિવસો લાવી શકે છે. સામાજિક રીતે જાતકોનું સન્માન વધશે. કાર્યક્ષેત્રમાં મોટા અધિકારીઓનો પૂરેપૂરો સહયોગ મળશે. આર્થિક રીતે જાતકો પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે. અટવાયેલી યોજનાઓ પર કામ શરૂ થઈ શકે છે. જાતકો પ્રત્યે કૌટુંબિક સહયોગ વધી શકે છે. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને શનિનો આ લાભ યોગ વિશેષ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક રીતે જાતકોનો સમય સકારાત્મક રીતે બદલાઈ શકે છે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ મળી શકે છે. અટકેલા કામો પાર પડશે. કાર્યક્ષેત્રે જાતકોનું આત્મબળ અને આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. મોટા નિર્ણયો લેવામાં જાતકો પીછેહટ નહીં કરે. 

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને શનિનો આ લાભ યોગ અનેક લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. પૈસાની મુશ્કેલીઓ દૂર  થશે. જાતકોની મહેનતનું પૂરું ફળ મળી શકશે. યોજનાઓ પર કામ કરવા માટે આ સૌથી સારો સમય સિદ્ધ થઈ શકે છે. જાતકો દરેક સફળતાને મેળવી શકશે. સમાજમાં માન સન્માનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

