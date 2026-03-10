જલદી બનશે સૂર્ય-શનિની વિનાશકારી યુતિ! 3 રાશિઓનું જીવન ખેદાનમેદાન થાય તેવા એંધાણ, ચારેકોરથી મુસીબતો તૂટી પડે!
Yuti Drishti Yog 2026 Effect: માર્ચમાં બનનારો સૂર્ય અને શનિની યુતિથી અશુભ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે પડકારો લાવી શકે છે. આર્થિક તંગી, ધંધામાં નુકસાન અને કૌટુંબિક તણાવ લાવી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોનું ગોચર, દ્રષ્ટિ પડવી, એકબીજાને જોવું વગેરે ખુબ મહત્વ ધરાવે છે. જેની સીધી અસર દેશ દુનિયા અને તમામ રાશિઓ પર પડે છે. આ વખતે 25 માર્ચના રોજ બપોરે 2.22 કલાકે ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ન્યાયના દાતા શનિના મળવાથી એક વિશિષ્ટ સંયોગ ઊભો થઈ રહ્યો છે. જો કે આ યોગ કેટલાક રાશિવાળા માટે ભારે રહી શકે છે. તેમણે આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે. સંબંધોમાં પણ તિરાડ પડી શકે છે. જાણો કઈ રાશિના જાતકોએ સાચવવું પડશે.
શનિ અને સૂર્ય વિશે એમ કહેવાય છે કે આમ તો તેઓ પિતા પુત્ર છે. પરંતુ ભારે દુશ્મનાવાટ ધરાવે છે. સૂર્ય આત્મા, પિતા, માન સન્માન અને શક્તિના કારક ગણાય છે. જ્યારે શનિને કર્મફળના દાતા, અનુશાસન, ન્યાય અને સંઘર્ષનું પ્રતિક ગણવામાં આવે છે. પૌરાણિક કથાઓ મુજબ સૂર્ય અને શનિ પિતા પુત્ર છે પરંતુ સંબંધ જરાય સારા નથી. આથી આ યુતિ જ્યોતિષમાં બહુ શુભ ગણાતી નથી. જાણો કોણે સાવધાની વર્તવી પડશે.
મેષ રાશિવાળા સાવધાન રહેજો
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ મિક્સ પરિણામો લાવશે. શનિ અને સૂર્યની યુતિના કારણે કાર્યક્ષેત્રે સમસ્યાઓ આવી શકે છે. અધિકારી વર્ગ સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું, ખાસ કરીને માથાનો દુખાવો અને આંખો સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આર્થિક મામલે ઉતાવળ ન કરવી.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય પોતે છે. શનિની સાથે સૂર્યનું મિલન સિંહ રાશિવાળા માટે માનસિક તણાવ વધારી શકે છે. દાંપત્ય જીવનમાં કલેશ પેદા થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં ખોટ જવાની આશંકા છે. કોઈ મોટા દસ્તાવેજ સહી કરતા પહેલા સારી રીતે વાંચી લેવા. ધૈર્ય જ આ સમય દરમિયાન તમારા માટે સૌથી મોટી તાકાત રહેશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના સ્વામી શનિ છે. આ યોગ તમારા આત્મવિશ્વાસમાં કમી લાવી શકે છે. તમને મહેસૂસ થઈ શકે કે તમારા કામોનો યોગ્ય ઓળખ નથી મળતી. આર્થિક તંગી આવી શકે. ફાલતુ ખર્ચાથી બચવું. કૌટુંબિક જીવનમાં પિતા સાથે વૈચારિક મતભેદ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos