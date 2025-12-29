ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Kendra Drishti Yog: 24 કલાક બાદ આ 4 રાશિઓના સિતારા ચમકશે, શનિ-બુધનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કરશે માલામાલ

Kendra Drishti Yog 2025: 30 ડિસેમ્બર 2025ના બપોરે 12 કલાક 43 મિનિટ પર શનિ અને બુધ 90 ડિગ્રી કોણ પર બિરાજમાન થઈ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ યોગ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી દેશે. આ જાતકોની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે.

Kendra Drishti Yog 2025: 30 ડિસેમ્બર 2025ના શનિ અને બુધ મળી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ કરી રહ્યાં છે. જ્યોતિષ અનુસાર આ યોગ શુભ માનવામાં આવે છે, જે ધન યોગને સક્રિય કરે છે. આ યોગનો પ્રભાવ દરેક રાશિઓ પર પડશે. પરંતુ ચાર રાશિઓ એવી છે જેને સૌથી વધુ લાભ પ્રાપ્ત થશે. આ લોકોને આર્થિક ક્ષેત્રે સફળતા મળશે. કરિયરમાં પ્રગતિનો યોગ બનશે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

મિથુન રાશિ (Gemini)

મિથુન રાશિ માટે કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ શુભ સાબિત થશે. કારકિર્દીમાં સફળતા શક્ય બનશે, અને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમે કામ પર તમારી પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરવામાં સફળ થશો. તમે કોઈ નવું સાહસ શરૂ કરી શકો છો. વર્ષના અંત સુધીમાં તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. જૂના પ્રયાસો સફળ સાબિત થશે. તમે પૈસા બચાવવામાં પણ સફળ થશો.

કન્યા રાશિ (Virgo)

કન્યા રાશિના જાતકો માટે પણ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ શુભ સાબિત થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. આવક વધશે અને પૈસાની બચત કરવામાં સફળ રહેશો. નવા વર્ષની શરૂઆત શાનદાર રહેવાની છે.

મકર રાશિ (Capricorn)

મકર રાશિના જાતકોની આવક વધશે. રોકાણથી સારો લાભ મળવાની સંભાવના છે. પૈસા કમાવા માટે નવી તક સામે આવી શકે છે. પ્રમોશનની પણ પ્રબળ સંભાવના છે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. વિદેશમાં નોકરી મળી શકે છે.  

મીન રાશિ (Pisces)

મીન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ અત્યંત લાભકારી સાબિત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સ્થિરતા આવશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળશે. નવા સંપર્ક બનશે, જેનાથી ભવિષ્યમાં લાભ મળશે, કોઈ મોટી ડીલ હાથમાં આવી શકે છે.  

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

