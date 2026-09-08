/શનિ-બુધનો સમસપ્તક યોગ, આ 5 રાશિઓના અટકેલા કામ થશે પૂરા, અણધાર્યો થશે ધનલાભ!

Samsaptak Yog 2026 : વૈદિક પંચાંગ મુજબ, આજે એટલે કે 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ બુધ તેની પોતાની રાશિ કન્યામાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આ ગોચર સાથે બુધ અને શનિ એકબીજાની સાપેક્ષમાં સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે, જે અત્યંત દુર્લભ અને પાવરફુલ સમસપ્તક યોગ બનાવે છે. ત્યારે આ સંયોગથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Samsaptak Yog 2026 : આજથી બુધ ગ્રહ તેની ઉચ્ચ રાશિ કન્યામાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, જેના કારણે શનિ અને બુધ વચ્ચે સમસપ્તક યોગ રચાઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, આ યોગ ત્યારે થાય છે જ્યારે બે ગ્રહો એકબીજાની સાપેક્ષમાં સાતમા ભાવમાં સ્થિત હોય છે. પંચાંગ અનુસાર, 7 સપ્ટેમ્બરથી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી આ દુર્લભ સંયોગ આ રાશિના વ્યક્તિઓની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનાવશે.
આ સમયગાળો વૃષભ રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. તમે લાંબા સમયથી અટવાયેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો. રોકાણ દ્વારા નફાના રસ્તા ખુલશે. પગારદાર વ્યાવસાયિકોને પ્રમોશન મળી શકે છે અથવા નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. પારિવારિક જીવન આનંદમય રહેશે.
ઘર અથવા વાહન ખરીદવાના મજબૂત સંકેતો છે. તમને મિલકત સંબંધિત બાબતોથી લાભ થશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે. આ સમયગાળો નવા વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરવા અથવા નવું સાહસ શરૂ કરવા માંગતા લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે, જે તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
ભગવાન શનિદેવની કૃપા અને બુધના પ્રભાવથી તમારા બધા અટકેલા કાર્યો સરળતાથી ઉકેલાવા લાગશે. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાયમાં સામેલ અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણની તૈયારી કરનારાઓ તેમના ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત કરશે. તમારી પગારમાં વધારો અથવા નવા પ્રોજેક્ટ મેળવવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
કુંભ રાશિના લોકોને આ સમયગાળા દરમિયાન અણધાર્યો નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. તમારા કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે, જેના કારણે તમારી સ્થિતિ અને પ્રભાવમાં વધારો થશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે અને તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ વધુ મજબૂત બનશે.
બુધ તમારી રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે, તમારા આત્મવિશ્વાસ અને બુદ્ધિને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે. સામાજિક અને વ્યાવસાયિક બંને ક્ષેત્રોમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયો તમને તમારી કારકિર્દીમાં ફાયદો કરાવશે. મોટી ભાગીદારી અથવા વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થવાના મજબૂત સંકેતો છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.