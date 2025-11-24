ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Shani Gochar: 2026 માં ચાંદીના પાયે ચાલી શનિ વરસાવશે સોનું, 3 રાશિવાળાઓ ઘરમાં આવશે બેહિસાબ ધન, વધશે સમૃદ્ધિ

Shani Gochar 2026: વર્ષ 2026 માં શનિ મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. આખું વર્ષ શનિ ગુરુની રાશિ મીનમાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન શનિ ચાંદીના પાયે ચાલવાનું શરુ કરશે. જેનાથી 3 રાશિના લોકોને લાભ થશે.
 

Updated:Nov 24, 2025, 12:34 PM IST

શનિનો ચાંદીનો પાયો

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ન્યાયના દેવતા શનિ 2026 માં મીન રાશિમાં રહેશે. મીન રાશિમાં ગોચર કરતા શનિ જે જાતકોની જન્મ રાશિના 2, 5, 9 માં સ્થાનમાં રહેશે તેમના માટે ચાંદીનો પાયો ધારણ કરશે. શનિ ચાંદીનો પાયો ધારણ કરી આ ભાવમાં રહેતા 3 રાશિના જાતકોને ખૂબ લાભ કરાવશે.   

શનિ જૂન 2027 સુધી મીન રાશિમાં ગોચર કરશે

શનિ જૂન 2027 સુધી મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. તેવામાં આ 3 રાશિના લોકોને જૂન 2027 સુધી બંપર લાભ થતો રહેશે. ચાંદીના પાયે ચાલી શનિ આ રાશિવાળાઓને ધન, સમૃદ્ધિ અને સફળતા આપશે. તો ચાલો જાણીએ આ લકી રાશિઓ કઈ કઈ છે.   

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના લોકોને શનિ ચાંદીના પાયે ચાલી લાભ કરાવશે. આ વર્ષે તેમને કરિયરમાં ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવાની તકો મળશે. નોકરીમાં પ્રમોશન થઈ શકે છે. ધન લાભ થશે. આવક વધશે. અટકેલા કામ પુરા થશે. ઘર પરિવારમાં ખુશહાલી આવશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના લોકોને શનિ ચાંદીના પાયે ચાલી 2026 માં લાભ કરાવશે. ઓફિસમાં કામનું પ્રદર્શન સુધરશે. કામના વખાણ થશે. ઉન્નતિ થશે. કારોબારીઓને નવો ઓર્ડર મળશે. અચાનક ધન લાભ થઈ શકે છે. કોઈ અધુરી ઈચ્છા પુરી થશે.  

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના લોકોને 2026 માં શનિના ચાંદીના પાયે ચાલવાથી લોટરી લાગ્યા જેવા લાભ થશે. ચાંદીના પાયે ચાલી શનિ આ રાશિના લોકોને ખૂબ ધન આપશે. એક કરતા વધારે સ્ત્રોતથી ધન મળશે. નોકરી-વેપારમાં લાભ થશે. વાણીનો પ્રભાવ વધશે. અટકેલું ધન પરત મળશે.   

