Shani Chandra Yog: શનિ-ચંદ્રની વિશેષ યુતિ 4 રાશિઓ માટે અશુભ, જીવનમાં આવશે સંકટ!

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 27, 2026, 05:20 PM IST|Updated: May 27, 2026, 05:32 PM IST

Shani Chandra Shadashtak Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણના પ્રમાણે 27 મે 2026ની રાત્રે શનિ અને ચંદ્રમાનો ષડાષ્ટક યોગ બનશે. હકીકતમાં આજે રાત્રે ચંદ્રમા કન્યાથી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ બંને ગ્રહોની ષડાષ્ટક યુતિ મેષ, મિથુન સહિત 4 રાશિના જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવી રહી નથી.

ક્યારે થશે શનિ-ચંદ્રની યુતિ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ અને ચંદ્રમાની યુતિ અને તેનાથી બનનાર વિશેષ યોગને સારો માનવામાં આવતો નથી. જ્યારે શનિ અને ચંદ્રમાની યુતિ થાય છે તો તેના પરિણામ કષ્ટદાયક હોય છે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર 27 મે એટલે કે આજે ચંદ્ર દેવ તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રમાના આ ગોચરથી ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષ પ્રમાણે ષડાષ્ટક યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે કોઈ ગ્રહ એકબીજાથી છઠ્ઠા અને આઠમાં ભાવમાં હાજર રહે છે. મનના કારક ચંદ્રમા અને કર્મફળદાતા શનિનો આ અશુભ યોગ ચાર રાશિના જાતકો માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ

આર્થિક હાલત બગડી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં વિઘ્નો આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર અધિકારીઓ સાથે વાદ-વિવાદ થઈ શકે છે. રોકાણને લઈને સાવધાન રહેવું પડશે, બાકી મોટું આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે. આ સિવાય કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપો, કારણ કે પરત મળવાની સંભાવના ઓછી રહેશે.

મિથુન રાશિ

સ્વાસ્થ્ય અને ધનના મામલામાં શનિ-ચંદ્રનાની યુતિ સારી નથી. ચંદ્રમાના અશુભ પ્રભાવથી ચિંતા રહેશે. પારિવારિક જીવનમાં ખર્ચ વધુ રહેશે, જેનાથી બજેટ બગડી જશે. વાહન ચલાવવા સમયે સાવધાન રહેવું પડશે. વાણી અને ક્રોધ પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે, બાકી મુશ્કેલીમાં ફસાઈ શકો છો. પરિવારમાં કોઈ પ્રકારનો વિવાદ થઈ શકે છે. આ સમયમાં સતર્ક રહેવું જરૂરી છે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિ સાથે સંબંધ રાખનાર જાતકોએ પરિવારમાં સંભાળીને ચાલવું પડશે. પારિવારિક જીવનમાં વિવાદ થઈ શકે છે. ભાગીદારીમાં વેપાર કરનારને પાર્ટનર સાથે સમસ્યા થઈ શકે છે. લગ્ન જીવનમાં માનસિક કષ્ટનો સામનો કરવો પડશે. જરૂરી કામ થોડા સમય માટે આગળ વધારી દો.

વૃશ્ચિક રાશિ

શનિ-ચંદ્રની ષડાષ્ટક યુતિથી વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. ગોચરના સમયગાળામાં પરિશ્રમનું ફળ મળશે નહીં. આ સ્થિતિમાં મનમાં નિરાશાનો ભાવ ઉત્પન્ન થશે. પરિવારમાં કોઈ સભ્યના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા રહેશે. તેના સ્વાસ્થ્યને લઈને હોસ્પિટલના ચક્કર કાપવા પડી શકે છે.  

Tags:
Shani Chandra Yuti
shani chandra shadashtak yuti

