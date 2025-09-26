ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

જલદી બનશે ખતરનાક વિષ યોગ, આ રાશિવાળા સાવધાન...જીવન ખેદાનમેદાન થઈ જશે, ભારે નુકસાનના યોગ!

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાની ચાલ બદલે ત્યારે તેમાં કેટલાક ખાસ યોગ બને છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 6 ઓક્ટોબરે શનિ અને ચંદ્રની યુતિ બનશે. જેનાથી વિષ યોગ બનશે. આ યોગ 3 રાશિવાળા માટે ખુબ ખતરનાક માનવામાં આવી રહ્યો છે. 

Updated:Sep 26, 2025, 09:16 AM IST

શનિ અને ચંદ્રની યુતિ

1/6
image

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મનજબ ગ્રહો અને નક્ષત્રો સમયાંતરે ગોચર કરે છે અને આ દરમિયાન શુભ કે અશુભ યોગ બનતા હોય છે. જેનો સીધો પ્રભાવ વ્યક્તિના જીવનની સાથે સાથે વિશ્વ ઉપર પણ જોવા મળે છે. હાલ શનિદેવ મીન રાશિમાં છે અને 6 ઓક્ટોબરના રોજ ચંદ્રમા પણ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 

વિષ યોગ બનશે

2/6
image

જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ શનિ અને ચંદ્રમાની આ યુતિથી વિષયોગ બનશે. આ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ પડકારજનક રહેશે. જાણો કઈ રાશિઓએ પ્રભાવ ઝીલવો પડી શકે છે. 

મેષ રાશિ

3/6
image

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ શુભ કહી શકાય નહીં. આ મિલન તમારી ગોચર કુંડળીના બારમા ભાવમાં બનશે. આવામાં અણધાર્યા ખર્ચા આવી શકે છે. ભાગીદારીમાં કામ કરતા લોકોને નુકસાન ઉઠાવવું પડી શકે. કાર્યસ્થળ પર અધિકારીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે. જેનાથી માનસિક તણાવ વધી શકે. નાણાકીય મામલાઓમાં ઉતાવળ અને જોખમ લેવાથી બચો. સટ્ટાબાજી અને મોટા રોકાણથી અંતર જાળવો. સાવધાની વર્તશો તો થોડો ઘણો નકારાત્મક પ્રભાવ ઘટી શકે છે. આ દરમિયાન ખોટા આરોપ  લાગવાની સંભાવના પણ છે. 

સિંહ રાશિ

4/6
image

સિંહ રાશિ માટે વિષ યોગનું બનવું એ પ્રતિકૂળ રહેશે. આ યોગ તમારા અષ્ટમ ભાવમાં બનશે. જેનાથી સ્વાસ્થ્ય અને નાણાકીય પડકારો આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ગુપ્ત રોગ કે અચાનક સમસ્યાઓ પરેશાન કરી શકે છે. સામાજિક છબી અને સન્માન જાળવી રાખવા સાવધાની વર્તો. કોઈ પણ પ્રકારનું નાણાકીય જોખમ  લેવાથી બચો. વેપાર ધીમો પડી શકે છે. પૈસાની લેવડદેવડ અટકી શકે છે. 

મીન રાશિ

5/6
image

મીન રાશિવાળા માટે પણ આ વિષયોગ મિક્સ ફળ આપનારો રહી શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી રાશિના પ્રથમ  ભાવમાં બની રહી છે. કોઈને ઉધાર આપતા બચો નહીં તો પૈસા ફસાઈ શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓમાં વધારો શક્ય છે. જીવનસાથીનું સ્વાસ્થ્ય પ્રભાવિત થઈ શકે છે. દાંપત્ય જીવનમાં તણાવના યોગ છે. નાણાકીય ફ્રોડથી બચો અને લેવડદેવડમાં સાવધાની રાખો. 

Disclaimer:

6/6
image

અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

ShanidevChandraVish YogastrologyJyotish

Trending Photos