શનિદેવની સૌથી પ્રિય 3 રાશિઓ, સાડાસાતીની પણ થાય છે ઓછી અસર, મળે છે અઢળક ધન-સંપત્તિ
Shani Dev: શું તમે જાણો છો કે શનિ દેવને કેટલીક રાશિઓ પ્રિય છે, જેના પર સાડાસાતી અને ઢૈય્યાનો પ્રભાવ ઓછો થાય છે. જાણો કઈ રાશિ ભાગ્યશાળી છે અને તેની પાછળ શું જ્યોતિષીય કારણ છે.
Shani Dev Favourite Zodiac Signs: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ દેવને ક્રૂર માનવામાં આવે છે, પરંતુ હકીકતમાં તેઓ ન્યાયના દેવતા અને કર્મફળ દાતા છે. તેઓ જાતકોને કર્મોના આધારે ફળ આપે છે. તેવામાં શનિદેવ રાજાને રંક અને રંકને રાજા બનાવી દેવામાં સમય લગાવતા નથી. આ કારણે ઘણા લોકો શનિની સાડાસાતી અને ઢૈય્યાનું નામ સાંભળી જરી જાય છે. પરંતુ તેવું જરૂરી નછી કે તે હંમેશા નકારાત્મક ફળ આપે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર કેટલીક રાશિઓ એવી છે, જેના પર શનિ દેવની વિશેષ કૃપા રહે છે. આ રાશિઓ પર શનિદેવનો નકારાત્મક પ્રભાવ ઓછો થાય છે. આવો જાણીએ કયા જાતકો પર શનિ દેવ હંમેશા મહેરબાન રહે છે.
મકર રાશિ
મકર શનિ દેવની પોતાની રાશિ છે. તેના સ્વામી સ્વયં શનિદેવ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર શનિ દેવ ક્યારેય પોતાની રાશિમાં વધુ ક્રૂર હોતા નથી. આ રાશિના જાતક અનુશાસિત અને મહેનતી હોય છે. જવાબદાર, ધૈર્યવાન અને દૂરદર્શી હોય છે. તેની અંદર મહત્વાકાંક્ષાની પ્રબળ ભાવના હોય છે, જે તેને કઠિન પરિશ્રમ કરવા અને મોટા લક્ષ્યો હાસિલ કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે. તેામાં શનિ હંમેશા મહેરબાન રહે છે. જો આ રાશિમાં શનિની સાડાસાતી હોય છે, તો આ રાશિના જાતકોએ માનસિક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે, પરંતુ અંતમાં શનિ તેને સોનાની જેમ ચમકાવી બહાર કાઢે છે.
કુંભ રાશિ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કુંભ રાશિને શનિની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ કહેવામાં આવે છે. આ રાશિના જાતકો પરોપકાર, સૌમ્ય સ્વભાવના હોવાની સાથે-સાથે પરોપકારી સ્વભાવના હોય છે. તે ઈમાનદાર અને સમાજસેવક હોય છે, તેથી આ જાતકો પર શનિ દેવની વિશેષ કૃપા રહે છે. આ રાશિમાં જ્યારે સાડાસાતી ચાલે છે તો હંમેશા આધ્યાત્મિક અને આર્થિક પ્રગતિનો માર્ગ ખુલે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિમાં શનિ ઉચ્ચ હોય છે એટલે કે અહીં આવી સૌથી વધુ શક્તિશાળી અને શુભ ફળ આપનાર બની જાય છે. તેને ન્યાય અને સંતુલનની રાશિ કહેવામાં આવે છે. તેવામાં શનિ આ રાશિના જાતકો પર પ્રસન્ન રહે છે. તુલા રાશિના જાતકોને સાડાસાતી કે ઢૈય્યા દરમિયાન કરિયરમાં અચાનક મોટા પદ અને પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થાય છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
Trending Photos