શનિદેવ અસ્ત થતા જ ગુમાવી બેઠા છે શક્તિ, 3 રાશિના લોકોના જીવનમાં આવશે સંકટ, રહો સાવધાન !
Shani Ast Zodiac Effects: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શનિને ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શનિની સ્થિતિ બદલાય છે, ત્યારે તેની બધી રાશિઓ પર સકારાત્મક અને નકારાત્મક અસરો પડે છે. શનિ માર્ચમાં અસ્ત થયો છે. ચાલો જાણીએ કે આ અસ્તને કારણે કઈ રાશિઓને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
Shani Ast Zodiac Effects: 13 માર્ચની સાંજે શનિ મીન રાશિમાં અસ્ત થયો. શનિ 17 એપ્રિલ સુધી આ અસ્ત સ્થિતિમાં રહેશે, એટલે કે 35 દિવસ પછી તેનો ઉદય થશે. તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે પણ કોઈ ગ્રહ અસ્ત થાય છે, ત્યારે તેની શક્તિ ઓછી થાય છે. શનિ પણ અસ્ત થશે અને થોડા દિવસો માટે તેની શક્તિ ગુમાવશે.
જ્યારે શનિની અસ્ત કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે, ત્યારે અન્ય રાશિઓ પણ આ સમયગાળા દરમિયાન પડકારોનો સામનો કરી શકે છે. આજે, અમે તમને એવી રાશિઓ વિશે જણાવીશું કે જેમના માટે શનિની અસ્ત ભયથી ભરેલી છે અને જેમણે 17 એપ્રિલ સુધી સતર્ક રહેવું જોઈએ.
સિંહ રાશિ: શનિ તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં અસ્ત થશે. શનિની અસ્તને કારણે, સિંહ રાશિના લોકોએ તેમના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. એક નાની ભૂલ પણ મોટી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. કેટલાક લોકોને મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં કોર્ટમાં જવું પડી શકે છે. તમને નાણાકીય સમસ્યાઓનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે. શનિની અસ્ત દરમિયાન, તમારે દરેક પગલું કાળજીપૂર્વક આગળ વધવું જોઈએ. ઉપાય તરીકે, તમારે શનિ સંબંધિત વસ્તુઓનું દાન કરવું જોઈએ, જેમ કે કાળા તલ, સરસવનું તેલ, લોખંડ, વગેરે.
મીન રાશિ: શનિ તમારા લગ્ન ભાવમાં અસ્ત થશે. લગ્ન ભાવમાં શનિની અસ્ત થવાથી આત્મવિશ્વાસમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. તમારા લગ્ન જીવનમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, અને તમારા જીવનસાથી સાથે દલીલો થઈ શકે છે. શનિના અસ્ત સાથે, તમે સુસ્ત બની શકો છો, જેનાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તમારે તમારા બાળકો પ્રત્યે સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. તમે ખરાબ સંગતથી જેટલું દૂર રહેશો તેટલું સારું. ઉપાય તરીકે, તમારે ભગવાન શિવની પૂજા કરવી જોઈએ.
મેષ રાશિ: શનિ તમારી રાશિમાંથી બારમા ઘરમાં છે. આ ઘરમાં શનિનું અસ્ત શુભ માનવામાં આવતું નથી. શનિની અસ્તને કારણે, તમારા ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે, અને કેટલીક રાશિઓને નાણાકીય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. બિનજરૂરી ચિંતાઓ અને કામકાજમાં અવરોધો માનસિક તણાવનું કારણ બની શકે છે. કેટલાક લોકોને અનિદ્રાનો પણ અનુભવ થઈ શકે છે. ઉપાય તરીકે, મેષ રાશિના લોકોએ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
