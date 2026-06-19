Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /શનિદેવ થયા પ્રસન્ન! 194 દિવસ સુધી આ 2 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા, મળશે દરેક કામમાં સફળતા !

શનિદેવ થયા પ્રસન્ન! 194 દિવસ સુધી આ 2 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા, મળશે દરેક કામમાં સફળતા !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:13 PM IST

વૈદિક જ્યોતિષમાં, શનિને કર્મનું ફળ આપનાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. 2026માં, શનિ આખું વર્ષ મીન રાશિમાં રહેશે. જ્યોતિષીઓ માને છે કે શનિની આ સ્થિતિ કેટલીક રાશિઓ માટે રાહત અને પ્રગતિ લાવી શકે છે.
 

1/5

ખાસ કરીને વૃષભ અને મકર રાશિના લોકો વર્ષના અંત સુધીમાં સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળે તેવી અપેક્ષા છે. આનો અર્થ એ છે કે આવનારા 194 દિવસ આ બે રાશિઓ માટે શુભ રહેશે.   

2/5

આ સમયગાળા દરમિયાન, આ બે રાશિના લોકોને તેમની નોકરી, વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોમાં લાભ થઈ શકે છે. તેમની મહેનતનું ફળ મળવાની શક્યતા છે.  

3/5

વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિ માટે શનિ લાભના ઘરમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, તેથી આ રાશિના લોકો માટે આ સમય પહેલા કરતાં વધુ સારો રહી શકે છે. જો તમે નોકરી કરતા હો, તો કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે, અને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓની શક્યતા હોઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યને વેગ મળી શકે છે. વ્યવસાયિકોને પણ ફાયદો થઈ શકે છે. નવા સાહસ શરૂ કરવાની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. આવક વધવાના સંકેતો છે, અને જૂના રોકાણોથી નફો મળી શકે છે. ઘર અને પરિવારમાં વાતાવરણ પણ સારું રહી શકે છે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે, અને તમે કંઈક શુભ આયોજન કરી શકો છો.

4/5

મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકો વર્ષના અંત સુધી શનિ ભગવાનના આશીર્વાદથી ભરપૂર રહેશે. આ તેમના કારકિર્દી અને કાર્યમાં સૌથી વધુ દેખાશે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સારી તકો મળી શકે છે. નોકરી બદલવા માંગતા લોકોને પણ સારી ઓફર મળવાની શક્યતા છે. કામ પર તમારી મહેનત ધ્યાનમાં આવશે, અને તમને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. આ સમય વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે પણ સારો માનવામાં આવે છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. તમે નવા લોકો સાથે જોડાઓ છો, જે લાભ પણ લાવી શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં પણ રાહત મળી શકે છે. આવક વધવાની સાથે, તમને બચત કરવાની તક મળશે.

5/5

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

TAGS:
Saturn in Pisces
Shani Meen Rashi Mein
Shani in Pisces
Shani in Meen Rashi
Saturn transit 2026
zodiac signs
astrology predictions
career growth
Financial Gains
Gujarati News
spiritual news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતીઓ માટે ખુશખબર: અમદાવાદથી કોલંબોની સીધી ફ્લાઇટ શરૂ, માત્ર 3 કલાકમાં પહોંચી જશો
Ahmedabad to Colombo direct flight11 min ago
2
monsoon alert51 min ago
3
Tesla Model Y53 min ago
4
Eetha1 hr ago
5
gautam gambhir1 hr ago