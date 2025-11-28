2026માં સોનાના પાયે ચાલીને આ રાશિવાળાને જબરદસ્ત આકસ્મિક લાભ કરાવશે શનિ, મુશ્કેલીઓથી ઉગારશે, સુખ-સંપત્તિ વધશે
વર્ષ 2026માં શનિ આખું વર્ષ મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. આ દરમિયાન શનિ 4 રાશિમાં સોનાના પાયે રહેશે અને તેમના પર ખુબ ધન દૌલત વરસાવશે. જો કે આ દરમિયાન તેમણે પરેશાનીઓ પણ ઝેલવી પડી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિને દંડાધિકારી અને કર્મફળ દાતા ગણવામાં આવે છે. શનિ કૃપા કરે તો વ્યક્તિને રંકમાંથી રાજા બનાવી દે છે અને નારાજ થાય તો ભીખારી પણ બનાવી શકે. વર્ષ 2026માં શનિ મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. શનિના મીન રાશિમાં રહેતા 4 રાશિઓમાં તેઓ સોનાના પાયે ચાલશે. જ્યારે શનિ કોઈ રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે સોના, ચાંદી, તાંબા અને લોઢાના પાયે પણ ચાલે છે. જેની અસર રાશિઓ પર પડે છે. 12 રાશિઓમાથી 3-3 રાશિઓમાં આ પાયા મુજબ પ્રવેશ કરે છે. આવામાં જ્યારે 2025માં શનિએ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે 3 રાશિઓમાં સોનાના પાયે પ્રવેશ કર્યો. જે રાશિઓમાં સોનાના પાયે પ્રવેશ કર્યો છે તેનું ભાગ્ય ફરી જશે. લક્ષ્મી માતાની સંપૂર્ણ કૃપા મેળવશે. જાણો શનિનું સોનાના પાયે ભ્રમણ કઈ રાશિઓને 2026માં લાભ કરાવશે. સોનાના પાયે ચાલતા શનિ 4 રાશિવાળા પર અત્યંત શુભ પ્રભાવ પાડશે. વર્ષ 2026માં શનિ કઈ રાશિઓને પુષ્કળ લાભ કરાવશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિવાળા માટે શનિનું સોનાના પાયે ચાલવું ખુબ લાભ કરાવશે. આ સમય તેમને પદ, પૈસા, પ્રતિષ્ઠા આપશે. આવકમાં પણ વધારો થશે. મનગમતું પદ મળશે. જો કે શત્રુ પરેશાન કરવાની કોશિશ કરી શકે છે પરંતુ તમે સરળતાથી તેમને પહોંચી વળશો.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિવાળાને પણ શનિ લાભ કરાવશે. કરિયરમાં ઉન્નતિ મળશે. કારોબારમાં પણ સારું રહેશે. નફો વધશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. તમારી મોટી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળાને શનિની સોનાના પાયે ચાલ કરિયર અને કારોબારમાં ખુબ લાભ કરાવશે. તમારું માન સન્માન વધશે. ધન વધશે. ઘરમાં ખુશહાલી રહેશે. વેપારીઓને મોટો ઓર્ડર મળી શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિમાં જ શનિ ગોચર કરે છે અને તેની અસર પણ તેમના પર ઘણી રહેશે. શનિ ઉતાર ચડાવ આપશે. વર્ષમાં વચ્ચે વચ્ચે ધનલાભના પણ યોગ બનાવશે. સ્વજનોની મદદ મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
