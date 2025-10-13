ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દિવાળી પર શનિ બનાવશે દુર્લભ રાજયોગ, આ રાશિઓ થશે માલામાલ, ધનથી છલકાઈ જશે તિજોરી !

Shani Gochar 2025 : ઘણા વર્ષો પછી દિવાળી પર શનિનો ખાસ યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિની આ બદલતી ચાલ ઘણી રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે.

Updated:Oct 13, 2025, 02:04 PM IST

Shani Gochar 2025 : આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. ગ્રહો અને નક્ષત્રોના દૃષ્ટિકોણથી દિવાળી ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. દિવાળી પર શનિ અન્ય તમામ ગ્રહો પર પોતાની શુભ દૃષ્ટિ નાખે છે, જેનાથી ધન રાજયોગ સર્જાય છે. ત્યારે આ ધનયોગથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિ માટે શનિનો ધન રાજયોગ નાણાકીય સ્થિરતા અને પ્રગતિ લાવી રહ્યો છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. રોકાણો સારો નફો આપશે. અચાનક કારકિર્દીમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. નવી વ્યવસાયિક તકો ખુલશે. નોકરી કરતા લોકો માટે પ્રમોશન અને પગારમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિ માટે આ શનિ યોગ લાંબા વર્ષોના સંઘર્ષ પછી રાહત લાવશે. નાણાકીય લાભના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. મિલકત અથવા જૂના રોકાણોમાંથી અચાનક લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારી મહેનત કામ પર ફળ આપશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી માન મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનશે.

મકર રાશિ

મકર રાશિ માટે શનિનો ધન રાજયોગ સુવર્ણ તકો લાવી રહ્યો છે. અચાનક પૈસાનો પ્રવાહ તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કરશે. કેટલાક જૂના અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. મોટા વ્યવસાયિક સોદા અથવા નવી ભાગીદારી નફાકારક રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે આ સારો સમય છે. તમારા પરિવાર અને સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

