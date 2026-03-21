આજથી શનિની ચાલમાં મોટો ફેરફાર, આ જાતકોને લાગશે લોટરી, જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન?
શનિએ આજે 21 માર્ચના રોજ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ત્રીજા ચરણમાં પ્રવેશ કર્યો છે. જ્યાં તેઓ 17 એપ્રિલ સુધી રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર મુજબ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ત્રીજા ચરણમાં આવ્યા બાદ કેટલીક રાશિઓને ખુબ લાભ થઈ શકે છે. જ્યારે કોણે સાવધાન રહેવું પડશે તે પણ ખાસ જાણો.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિની ગણતરી ન્યાયના દેવતા, કર્મફળ દાતા તરીકે થાય છે. શનિ ધીમી ગતિથી ગોચર કરતો ગ્રહ છે. એટલે એક રાશિમાં લગભગ અઢી વર્ષ રહે છે. 2025માં શનિએ મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું અને હવે તે 2027માં રાશિ બદલશે. પરંતુ તે પહેલા નક્ષત્ર પરિવર્તન અને ઉદય અસ્ત, વક્રી, માર્ગી ચાલ જેવા ફેરફારમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જેની તમામ રાશિઓ પર અસર જોવા મળતી હોય છે. શનિ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના સ્વામી છે અને તેના ત્રીજા ચરણમાં પ્રવેશી કરી રહ્યા છે. જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાના જ ઘર કે નક્ષત્રમાં રહે તો તેની અસર ખુબ મજબૂત હોય છે. આમ પણ શનિ હાલ અસ્ત અવસ્થામાં છે. જેનો અર્થ એ થયો કે તેમનો પ્રભાવ થોડો મિક્સ અને રહસ્યમયી રહેશે. હવે કઈ રાશિના જાતકોને આ ફેરફારથી ફાયદો થઈ શકે અને કોણે સતર્ક રહેવું પડશે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોને સ્વાસ્થ્ય અને ફાલતુ ખર્ચાની ચિંતા જો લાંબા સમયથી હેરાન પરેશાન કરતી હશે તો હવે તમને રાહત મળી શકે છે. જૂના દેવા ચૂકતે થઈ શકે છે. અટવાયેલા કામ પણ આગળ વધી શકે. મહેનતનું મીઠું ફળ મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિવાળાને કરિયરમાં જે અડચણો આવતી હતી તે હવે દૂર થતી જોવા મળી શકે છે. નોકરીવાળાને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. વેપારમાં ફાયદો થઈ શકે. પરિવારમાં પણ ખુશીનો માહોલ રહે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિવાળાને માનસિક તણાવ દૂર થઈ શકે છે. રોકાણ સંબંધિત મામલે ફાયદો થઈ શકે. જોબ ટ્રાન્સફર કે મનગમતું પોસ્ટિંગ મેળવવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે.
કોણે સાચવવું જોઈએ
હાલમાં મીન, કુંભ અને મકર રાશિ પર સાડાસાતીનો પ્રભાવ છે. જ્યારે કર્ક અને વૃશ્ચિક પર ઢૈય્યા ચાલે છે. આ રાશિના જાતકોએ આ દરમિયાન વાદ વિવાદથી બચવું જોઈએ. શનિની આ ચાલ 17 એપ્રિલ સુધી રહેશે. આ સમય આત્મ ચિંતન અને અધૂરા કામ પૂરા કરવાનો છે. શનિ દંડ આપવા માટે નથી આવતા પરંતુ તેઓ સુધારવા માટે અને આગળ વધવાની તક આપવા માટે આવે છે.
શનિદેવને કઈ રીતે પ્રસન્ન કરવા
જ્યોતિષ વિશેષજ્ઞો મુજબ જ્યારે શનિ પોતાના જ નક્ષત્રમાં હોય તો કેટલીક ખાસ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જેથી કરીને પ્રતિકૂળ પ્રભાવ ઘટી શકે. શનિદેવ ફક્ત એવા લોકોને પરેશાન કરે છે જે અધર્મ કે આળસનો રસ્તો પસંદ કરે છે. આ દરમિયાન "ॐ शं शनैश्चराय नमः" મંત્રજાપ અને શનિવારે પીપળાના ઝાડ નીચે દીવો પ્રગટાવવો લાભકારી રહી શકે છે.
દાન કરવું જોઈએ
કાળા તલ, કાળી છત્રી, કે અડદની દાળનું દાન કરવું એ આ ગોચરના પ્રભાવને ઘટાડી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
