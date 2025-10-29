30 વર્ષ બાદ દંડનાયક શનિએ બનાવ્યો વિપરીત રાજયોગ, આ જાતકો પર થશે ધનવર્ષા, સુખ-સંપત્તિ વધશે
Vipreet Rajyog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગુરૂના કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ સાથે મીન રાશિમાં બિરાજમાન શનિ સાથે વિપરીત રાજયોગનું નિર્માણ થશે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળી શકે છે.
વિપરીત રાજયોગ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કર્મફળ દાતા શનિને સૌથી શક્તિશાળી ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જે એક રાશિમાં લાંબા સમય સુધી રહે છે. મહત્વનું છે કે શનિ દેવ એક રાશિમાં આશરે અઢી વર્ષ સુધી રહે છે, તેવામાં એક રાશિમાં બીજીવાર આવતા 30 વર્ષનો સમય લાગે છે. આ સમયે શનિની સ્થિતિની વાત કરીએ તો તે ગુરૂની રાશિ મીનમાં વક્રી અવસ્થામાં ગોચર કરી રહ્યાં છે અને નવેમ્બર મહિનામાં આ રાશિમાં માર્ગી થઈ જશે. શનિ મીન રાશિમાં રહીને કોઈ અન્ય ગ્રહ સાથે યુતિ કરશે કે પછી ભાવ કે પછી દ્રષ્ટિ પાડશે, જેનાથી શુભ-અશુભ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. તેવામાં શનિ કર્ક રાશિમાં રહેલ ગુરૂ સાથે વિપરીત રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યાં છે. ગુરૂ કર્ક રાશિમાં પાંચ ડિસેમ્બર સુધી રહેશે. તેવામાં વિપરીત રાજયોગ આ તારીખ સુધી રહેસે. ગુરૂ-શનિનો વિપરીત રાજયોગ કેટલાક જાતકો માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. આ જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે વિપરીત રાજયોગ અત્યંત લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. ગુરૂ આ રાશિના અષ્ટમ ભાવમાં ઉચ્ચ સ્થિતિમાં બિરાજમાન છે, જેનાથી વિપરીત રાજયોગનું નિર્મામ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં ગુરૂ અને શનિના સંયોગથી બનેલ આ રાજયોગ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં લાભ પ્રદાન કરે છે. આ સાથે સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેવાનું છે. વ્યક્તિત્વમાં નિખાર જોવા મળી શકે છે. આ સિવાય ગુરૂની દ્રષ્ટિ ધન ભાવમાં પડી રહી છે અને શનિ આ ભાવના સ્વામી છે. તેવામાં તમારી આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. ભવિષ્ય માટે બચત કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. પરિવારની સાથે સારો સમય પસાર થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ રાશિના જાતકોને પણ ગુરૂ-શનિના વિપરીત રાજયોગથી લાભ થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકો માટે ખુશીઓનું આગમન થશે. આ રાશિમાં શનિ પંચમ ભાવ અને ગુરૂ ભાગ્ય ભાવમાં ઉચ્ચ સ્થાને બિરાજમાન છે. તેવામાં આ જાતકોને કર્મ અને ભાગ્ય બંનેનો સાથ મળી શકે છે. તેવામાં નકારાત્મક પ્રભાવ ઘટી શકે છે. દેવતાઓના ગુરૂ બૃહસ્પતિ પાંચમાં ભાવના સ્વામી છે, જ્યારે શનિ ત્રીજા અને ચોથા ભાવના સ્વામી બની પંચમ ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે. તેવામાં આ બંને ગ્રહોને કારણે આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. રોકાણ સાથે જોડાયેલી સમસ્યા હલ થઈ શકે છે. તમે તમારૂ ધન સાચી દિશામાં ખર્ચ કરવા કે રોકાણ કરવામાં સફળ થઈ શકો છો. નિર્ણય ક્ષમતામાં ઝડપથી વધારો થશે, જેનાથી તમે ભવિષ્યને લઈને સારા નિર્ણય લઈ શકો છો. પ્રોપર્ટીના અધૂરા કામ પૂરા થશે અને ઘર-પરિવારમાં માહોલ સારો થશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે વિપરીત રાજયોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિમાં ગુરૂ પહેલા અને શનિ નવમ ભાવમાં બિરાજમાન છે. ગુરૂની દ્રષ્ટિ શનિ પર પડી રહી છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને અશુભ ફળ ઓછા અને શુભ ફળ વધુ મળી શકે છે. ગુરૂ છઠ્ઠા અને નવમ ભાવના સ્વામી અને શનિ સાતમાં અને આઠમાં ભાવના સ્વામી છે. તેવામાં આ બધા ભાવ સક્રિય થઈ જશે. આ રાશિના જાતકોને દેવામાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. નોકરીના ક્ષેત્રમાં લાભ મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
