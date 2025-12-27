ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

30 ડિસેમ્બરથી આ રાશિઓનું બદલાઈ જશે ભાગ્ય, અચાનક થશે ધનવર્ષા ! શનિ બનાવશે પાવરફુલ યોગ

Kendra Yog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, વર્ષના અંતમાં કર્મનો દાતા શનિ અને ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ એકબીજાથી 90 ડિગ્રી પર હશે, જેના કારણે કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. પરિણામે આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે.

Updated:Dec 27, 2025, 02:32 PM IST

Kendra Yog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, 30 ડિસેમ્બરે બપોરે 12:43 વાગ્યે શનિ અને બુધ એકબીજાથી 90 ડિગ્રી પર રહેશે, જેનાથી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. તેથી તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર કોઈને કોઈ રીતે અસર થશે. જો કે, આ ત્રણેય રાશિના લોકોને ખાસ લાભ મળવાની શક્યતા છે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે કેન્દ્ર યોગ ઘણી રીતે ખાસ હોઈ શકે છે. બુધ લગ્ન ભાવમાં છે અને શનિ ચોથા ભાવમાં છે. પરિણામે, આ રાશિના જાતકો ખાસ લાભનો અનુભવ કરી શકે છે. તેમને ઘણી નવી નોકરીની તકો મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. તમને તમારા કામ માટે બોનસ મળી શકે છે. વિદેશ યાત્રાની પણ શક્યતાઓ છે. તમારી ઘણી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે.

મિથુન રાશિ

આ રાશિના લોકો માટે શનિ-બુધ કેન્દ્ર યોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. બુધ દસમા ભાવમાં અને શનિ ચોથા ભાવમાં રહેશે. પરિણામે આ રાશિના લોકો તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ તેમજ ઘણી નવી તકોનો અનુભવ કરી શકે છે. કારકિર્દીમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. વ્યવસાય ઝડપથી વધશે અને વધુ સ્થિર બનશે.

મીન રાશિ

શનિ-બુધ કેન્દ્ર યોગ મીન રાશિ માટે ઘણી રીતે ખાસ હોઈ શકે છે. બુધ આ રાશિના દસમા ભાવમાં અને શનિ લગ્ન ભાવમાં રહેશે. પરિણામે આ રાશિના જાતકોની સુખ-સુવિધાઓ ઝડપથી વધી શકે છે. ઘર બનાવવાનું કે ખરીદવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ થઈ શકે છે. કારકિર્દીમાં પણ નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. આવક ઝડપથી વધી શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ નફો થવાની શક્યતા છે.   

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

