શનિ દેવ કરશે ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, આ તારીખથી શરૂ થશે આ 4 રાશિઓના અચ્છે દિન!
Shani Gochar 2026 in Uttara Bhadrapada: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, શનિ દેવ 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યા છે. શનિ દેવ આ દિવસે ઉત્તરા ભાદ્રપદના ત્રીજા પદમાંથી ઉત્તરા ભાદ્રપદના ચોથા પદમાં પ્રવેશ કરશે. આવી સ્થિતિમાં શનિનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ 4 રાશિઓ માટે શુભ અને લાભદાયી રહેશે, ચાલો જાણીએ.
ઉત્તરા ભાદ્રપદ સાથે શું છે શનિનું કનેક્શન?
વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિ દેવને કર્મોનો હિસાબ રાખનારા ન્યાયાધીશ માનવામાં આવે છે. શનિની ચાલમાં આવતો થોડો બદલાવ પણ માનવ જીવન પર વ્યાપક અસર કરે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ શનિ દેવ ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રના ત્રીજા પદમાંથી નીકળી ચોથા પદમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં સુધી ઉત્તરા ભાદ્રપદની વાત છે, તે શનિનું પોતાનું જ નક્ષત્ર છે, તેથી ચોથા પદમાં તેમનો પ્રવેશ આત્મિક શાંતિ અને ભૌતિક સુખમાં વધારો કરનાર માનવામાં આવે છે. શનિના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ 4 રાશિઓને વિશેષ લાભ થશે. ચલો જાણીએ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે શનિનું આ પરિવર્તન આર્થિક રીતે મોટી રાહત આપશે. લાંબા સમયથી અટકેલા નાણાં પરત મળી શકે છે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો મોટા પેકેજ સાથે નવી તકો પ્રાપ્ત થશે. વેપારમાં કરેલું રોકાણ ભવિષ્યમાં મોટો નફો આપશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે શનિ દેવનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન વરદાનથી ઓછું નથી. આ દરમિયાન તમારા અટકેલા સરકારી કામો પૂર્ણ થશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને લોકો તમારી સલાહનું સન્માન કરશે. આધ્યાત્મિક યાત્રાઓના યોગ બની રહ્યા છે. પરિવારમાં કોઈ માંગલિક કાર્ય સંપન્ન થઈ શકે છે. પરિણીત જાતકોને સંતાન પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શનિ દેવ સુખ અને સંપત્તિના અનેક માર્ગો ખોલશે. નવું વાહન કે મકાન ખરીદવાની યોજના સફળ થઈ શકે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે, તેમને મહેનતનું ફળ મળશે. દાંપત્ય જીવનમાં ચાલી રહેલા મતભેદો દૂર થશે અને સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. પરિણીત જાતકોને સાસરિયાઓ તરફથી કોઈ મોટી ભેટ મળી શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન પરાક્રમ અને આત્મવિશ્વાસ વધારનારું સાબિત થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી કાર્યશૈલીથી અધિકારીઓ પ્રભાવિત થશે. જે લોકો માર્કેટિંગ કે મીડિયા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે, તેમને મોટી ઓળખ મળી શકે છે. જૂના વિવાદોમાંથી મુક્તિ મળશે. તમારા સાહસિક નિર્ણયો વેપારને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળશે.
Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
