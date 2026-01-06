ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

30 વર્ષ પછી પોતાના જ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે શનિ, આ 3 રાશિઓને મળશે કર્મનું ફળ; ઘરમાં થશે ધન-ધાન્યના ઢગલાં!

Shani Gochar 2026 Rashifal: 20 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શનિ 30 વર્ષ પછી પોતાના જ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સ્વ-નક્ષત્રમાં શનિનું આ ગોચર ધન, સ્થિરતા અને રાહત આપશે. ચાલો જાણીએ કઈ 3 રાશિઓ માટે આ ગોચર ખૂબ જ લાભદાયી છે, જેમના ઘરમાં થશે ધન-ધાન્ય ઢગલાં?

Updated:Jan 06, 2026, 10:51 PM IST

શનિ એક ધીમી ગતિએ ચાલનારા અને કર્મ, ન્યાય, શિસ્ત તથા લાંબા ગાળાના પરિણામ આપનારા ગ્રહ છે. જ્યારે શનિ નક્ષત્ર બદલે છે, ત્યારે તેના પ્રભાવની દિશા અને સ્વરૂપમાં સ્પષ્ટ પરિવર્તન જોવા મળે છે. આ જ કારણ છે કે, શનિની દરેક ચાલ પર પંડિતો અને જ્યોતિષીઓની નજર હોય છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 20 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શનિ ગ્રહ પૂર્વાભાદ્રપદમાંથી નીકળીને ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના સ્વામી ગ્રહ શનિ પોતે જ છે, એટલે કે આ ગોચરમાં શનિ 'સ્વ-નક્ષત્રગૃહી' થશે.

શનિનું ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિનું ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી હોય છે, કારણ કે આ ગોચરથી શનિ પાસે નક્ષત્ર સ્વામિત્વનું બળ હોય છે. આ સ્થિતિમાં શનિ પુરી શક્તિ અને આત્મવિશ્વાસ સાથે કાર્ય કરે છે અને તેમના ફળ આપવામાં કોઈ ભ્રમ, વિરોધ કે વિકૃતિ હોતી નથી. આ સાથે જ સાડાસાતી અને ઢૈય્યાની અસરમાંથી પણ રાહત મળે છે. ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં શનિ ગોચરની અસર આમ તો તમામ રાશિઓ પર થશે, પરંતુ આ 3 રાશિઓનું ઘર ધન-ધાન્યથી ભરાઈ જશે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ-કઈ છે?

વૃષભ રાશિ

આ સમય ધન-ધાન્યની દૃષ્ટિએ અનુકૂળ રહેશે. આવકમાં નિરંતરતા આવશે. જૂના પ્રયત્નો હવે ફળ આપશે. કામકાજમાં ધીરજ રાખવાથી મોટી સિદ્ધિ મળશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહેશે. ભવિષ્યની યોજનાઓને મજબૂત આધાર મળશે. બિઝનેસમાં વિસ્તરણની તકો મળી શકે છે. ખર્ચ પર નિયંત્રણ રહેશે. જીવનશૈલીમાં સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળશે. રોકાણ સંબંધિત નિર્ણયો લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. સમાજ અને સંબંધોમાં માન-સન્માન વધશે. અચાનક ધનલાભના યોગ બની શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી વિશ્વસનીયતા અને પ્રભાવ વધશે.

મકર રાશિ

શનિ તમારી રાશિના સ્વામી છે, તેથી આ ગોચર વિશેષ બળ આપશે. કરિયરમાં નક્કર પ્રગતિના યોગ બનશે. જવાબદારીઓ વધશે, પરંતુ પરિણામ પણ મજબૂત મળશે. બચત અને રોકાણથી લાભ થશે. મિલકત કે વાહન સંબંધિત સુખ મળી શકે છે. ઘરમાં આર્થિક સ્થિરતા આવશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અડચણો દૂર થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે. ભવિષ્યને લઈને યોજનાઓ સ્પષ્ટ થતી જશે. પ્રમોશન કે પદમાં ફેરફારના સંકેત મળી શકે છે. નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વધારો થશે અને નિર્ણયો મજબૂત રહેશે.

મીન રાશિ

શનિનું સ્વ-નક્ષત્ર ગોચર તમારા માટે સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ લઈને આવશે. અટકેલા કામ ધીરે ધીરે ગતિ પકડશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. ઘરમાં ધનનો પ્રવાહ વધશે. પરિવારની જરૂરિયાતો સરળતાથી પૂરી થશે. મહેનતનું ફળ સ્પષ્ટ દેખાશે. સન્માન અને વિશ્વાસ બન્ને વધશે. નોકરી કે બિઝનેસમાં સ્થિરતા અનુભવાશે. વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સહયોગ અને માર્ગદર્શન મળશે. માનસિક તણાવમાં ઘટાડો થશે અને આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થશે. ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં રુચિ વધી શકે છે. જીવનમાં સંતુલન અને સંતોષની ભાવના પ્રબળ થશે.

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

