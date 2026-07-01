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શનિનું રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર, 12 કલાકમાં આ 4 રાશિઓ થશે માલામાલ, ધનના થશે ઢગલા !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 01, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:25 PM IST

Shani Gochar 2026 : ગણતરીના કલાકોમાં શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યો છે. આ ગોચર આ ચાર રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આ રાશિઓને નાણાકીય લાભ થશે, કારકિર્દી અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

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Shani Gochar 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શનિદેવને વ્યક્તિના કાર્યોના ફળ આપનાર અને ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે. 2 જુલાઈ, 2026ના રોજ શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક અને શુભ સાબિત થવાનું છે. 

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ તમારા માટે આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનતની વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા સરકારી કાર્યો 2 જુલાઈ પછી ગતિ પકડશે અને પૂર્ણ થશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ3/6

વૃશ્ચિક રાશિ

શનિના નક્ષત્રમાં આ ફેરફાર તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો લાવશે. તમને રોકાણ સંબંધિત બાબતોમાં નફો મળશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં સંવાદિતા અને શાંતિ પ્રવર્તશે અને આ સમયગાળા દરમિયાન તમને તમારી ભૂતકાળની મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળશે.

મકર રાશિ4/6

મકર રાશિ

શનિ તમારી રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે અને તેના મિત્ર બુધના નક્ષત્ર દ્વારા તેનું ગોચર તમારા વ્યક્તિત્વમાં વધારો કરશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. નોકરીમાં ફેરફાર અથવા કારકિર્દીમાં ફેરફાર કરવાનું વિચારી રહેલા વ્યક્તિઓને આ સમયગાળા દરમિયાન ઉત્તમ તકો મળશે.

કર્ક રાશિ5/6

કર્ક રાશિ

આ સમયગાળો કર્ક રાશિના જાતકો માટે પ્રમોશનની મજબૂત સંભાવનાઓ બનાવે છે. કાર્યસ્થળ પર તમને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે, જે તમારા ભવિષ્ય માટે સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થશે. વ્યવસાયિકોને નાણાકીય લાભ માટે ઉત્તમ તકોનો સામનો કરવો પડશે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
shani gochar 2026
Saturn Transit

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