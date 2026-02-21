ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Shani Gochar: આવતીકાલથી આ 3 રાશિઓ માટે વરદાનથી ઓછા નથી દિવસો, શનિની ચાલથી થશે પ્રોફિટ !

Shani Gochar: રવિવારે શનિ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરવા જઈ રહ્યો છે. આ ગોચર તમારા જીવનમાં ઘણા ફેરફારો લાવી શકે છે. શનિ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના બીજા સ્થાને ગોચર કરશે.
 

Updated:Feb 21, 2026, 05:06 PM IST

Shani Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ શનિની ગોચર મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. શનિની ગતિ બધી 12 રાશિઓ પર અસર કરે છે. શનિની ગોચર ખૂબ જ ધીમી ગતિએ થાય છે. હાલમાં, શનિ મીન રાશિમાં છે. રવિવારે શનિ તેની ગતિ બદલવા જઈ રહ્યો છે.   

આવતીકાલે, શનિ તેના નક્ષત્રમાંથી ગોચર કરશે. કર્મોના દાતા શનિનું ગોચર જીવનમાં ઘણા ફેરફારો લાવી શકે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, 22 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, શનિ ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રના પ્રથમ સ્થાનથી ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રના બીજા સ્થાનમાં ગોચર કરશે. શનિ પોતે ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. 21 માર્ચની સવાર સુધી શનિ ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રના બીજા સ્થાનમાં રહેશે. શનિનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

મીન રાશિ: મીન રાશિના જાતકો માટે, ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રના બીજા પદમાં શનિનું ગોચર ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. ખર્ચ પણ વધી શકે છે. તેથી, તમારા બજેટનું ધ્યાન રાખો. આ સમય દરમિયાન નવું કાર્ય શરૂ કરવું શુભ રહેશે. લગ્નજીવન પણ મધુર રહેશે.

મેષ રાશિ:  મેષ રાશિના જાતકોને ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રના બીજા પદમાં શનિના ગોચરનો લાભ મળી શકે છે. અટકેલા કામ શરૂ થશે. કારકિર્દીમાં પ્રમોશન મેળવવા માટે તમને ઘણા મહત્વપૂર્ણ કાર્યો મળી શકે છે, જે તમારે કુશળતાથી પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે. સમૃદ્ધિ આવશે. કામ માટે વિદેશ પ્રવાસ કરવાની શક્યતા છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી પણ કેટલાક સારા સમાચાર મળશે.  

કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે, ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રના બીજા પદમાં શનિનું ગોચર અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં વિદેશી સોદા મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેની સમસ્યાઓ ધીમે ધીમે દૂર થશે. ગુરુના શુભ પ્રભાવને કારણે તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

