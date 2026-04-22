Shanidev: શનિનો ચાંદીનો પાયો આ રાશિવાળા માટે વરદાન જેવો, પુષ્કળ ધન-સંપત્તિ મળે! જાણો કોણે સાચવીને રહેવું પડશે
શનિદેવ કેટલીક રાશિઓમાં ચાંદીના પાયે જ્યારે અમુકમાં લોઢાના પાયે ભ્રમણ કરે છે. આ ચાલ કોના માટે ફાયદાકારક અને કોણે સાચવવું પડશે તે ખાસ જાણો.
શનિએ વર્ષ 2025ના માર્ચ મહિનામાં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું અને ત્યારથી તે કેટલીક રાશિઓમાં સોનાના પાયે તો કેટલીક રાશિઓમાં ચાંદીના પાયે, અમુક રાશિઓમાં તાંબા કે લોઢાના પાયે ભ્રમણ કરે છે. શનિનો ચાંદીનો પાયો ખુબ શુભ ગણાય છે. જ્યારે લોઢાનો પાયો શુભ ગણાતો નથી. ચાંદીના પાયાથી શનિ ધનલાભ કરાવે છે. આ વર્ષે પણ ત્રણ રાશિઓ પર ચાંદીનો પાયો છે. જેમના પર શનિદેવની કૃપા રહેશે. જ્યારે જેમના પર લોઢાનો પાયો છે તેમણે સાચવવાનું રહેશે.
કોને કહેવાય ચાંદીનો પાયો
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે પણ શનિદેવ ગોચર દરમિયાન ચંદ્ર રાશિથી બીજા, પાંચમા, તથા નવમાં ભાવમાં ગોચર કરે તો તેને ચાંદીના પાયે ચાલ કહેવાય છે.
ચાંદીના પાયાથી કઈ રાશિઓને ફાયદો
આ વર્ષે ત્રણ રાશિઓ પર શનિનો ચાંદીનો પાયો છે. આ રાશિઓમાં કર્ક, વૃશ્ચિક અને કુંભ રાશિ સામેલ છે. જેમના પર શનિદેવની કૃપા રહેશે. ચાંદીના પાયાના કારણે તેમને ધન સમૃદ્ધિ મળશે. અનેક પ્રકારના લાભ થશે. શનિદેવ 3 રાશિઓ પર ચાંદીના પાયે છે એટલે આ રાશિઓ માટે સારા યોગ છે.
ચાંદીના પાયે કોને શું લાભ થાય
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે 2026માં ચાંદીનો પાયો રહેશે. આ રાશિવાળાને ધન અને સ્વાસ્થ્ય મામલે ઓછી પરેશાનીઓ આવશે. બિઝનેસ પહેલા કરતા સારો ચાલશે. તમારા માટે સારા યોગ છે. કર્ક રાશિના જાતકો માટે શનિનો ચાંદીનો પાયો ધનલાભના યોગ લાવશે. રોકાણથી તમને સારો લાભ થઈ શકે. જ્યારે કુંભ રાશિવાળાને ચાંદીના પાયે શનિ સારી તકો અને સારા લાભ કરાવી શકે છે. રોકાણ, સંપત્તિથી લાભ થશે.
લોઢાના પાયે કોણે સાચવવું પડશે
શનિનો મેષ રાશિ પર લોઢાનો પાયો રહેશે. આ રાશિના જાતકોને સાડાસાતી ચાલુ છે. તમારા માટે કપરી પરીક્ષાનો સમય છે. આર્થિક નિર્ણયો લેતી વખતે સાચચવું જોઈએ. દગો થઈ શકે છે. સિંહ રાશિ માટે માનસિક સમસ્યાઓ સર્જાશે. હેલ્થથી લઈને આર્થિક મોરચે સંભાળવું પડશે. ધનુ રાશિના લોકોના વિરોધીઓ એક્ટિવ થશે અને તમારા વિરુદ્ધ ષડયંત્ર રચશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
