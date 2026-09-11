/2027માં શનિ કરશે નીચ રાશિમાં ગોચર, મેષ સહિત 3 રાશિઓનું જીવવું થશે ભારે, ચારેબાજુથી ઉપાધિના પોટલા આવશે!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિદેવને ન્યાય, કર્મફળ અને અનુશાસનના કારક ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 3 જૂનના રોજ શનિદેવ પોતાની મિત્ર અને સ્વરાશિની યાત્રા સમાપ્ત કરીને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષી ગણતરીઓ મુજબ મેષ રાશિ શનિની નીચ રાશિ અને શત્રુ રાશિ ગણાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિનું નીચ રાશિમાં ગોચર માનસિક, શારીરિક અને આર્થિક તણાવ વધારનારું ગણાય છે.
જ્યારે પણ કોઈ ગ્રહ પોતાની નીચ રાશિમાં જાય છે ત્યારે તેના શુભ ફળોમાં કમી આવે છે અને માનસિક, શારીરિક તથા આર્થિક તણાવની સ્થિતિ બને છે. શનિના આ નીચ રાશિમાં ગોચરના કારણે અનેક જાતકોને કાર્યોમાં વિલંબ, માનસિક પળોઝળ, અને સંઘર્ષ વધી શકે છે. ખાસ કરીને 3 રાશિઓ માટે આ ગોચર ખુબ જ પડકારભર્યું રહી શકે છે. જાણો શનિના આ ગોચરથી કઈ રાશિઓએ સૌથી વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.
શનિદેવ તમારી જ રાશિમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે જ્યાં તેઓ નીચના હશે. આ સાથે જ તમારી રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો પ્રભાવ પણ રહેશે. તમારા સ્વભાવમાં ચિડચિડિયાપણું, માનસિક તણાવ અને ભ્રમની સ્થિતિ વધી શકે છે. બનતા કામ અટકી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય અંગે કોઈ પણ બેદરકારી ન વર્તો, કાર્યક્ષેત્રે અધિકારીઓ સાથે ઘર્ષણથી બચો. ઉતાવળમાં કોઈ પણ મોટું નાણાકીય જોખમ ન લેવું.
વૃષભ રાશિથી બારમાં ભાવમાં શનિનું ગોચર થશે. જેનાથી વૃષભ રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ થશે. અણધાર્યા અને અણગમતા ખર્ચાઓમાં ભારે વધારો થઈ શકે છે. જેનાથી તમારું બજેટ બગડી શકે. ભવિષ્યને લઈને માનસિક ચિંતાઓ સતાવી શકે છે. પૈસાની લેવડદેવડમાં સાવધાન રહેવું. કોઈ મોટું કરજ કે ઉધાર આપવાથી બચવું અને કોર્ટ-કચેરીના વિવાદથી અંતર જાળવવું.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શનિનું આ ગોચર આઠમાં ભાવ (ઢૈય્યા)માં થવા જઈ રહ્યું છે. જ્યોતિષમાં આઠમો ભાવ અચાનક આવનારા સંકટો અને બદલાવોનો ગણાય છે. નોકરી અને બિઝનેસમાં અણધારી અડચણો આવી શકે છે. સહકર્મીઓ તથા પાર્ટનર સાથે ગેરસમજ વધી શકે છે. ઈજા કે વાહન દુર્ઘટનાથી બચવું. તમારી યોજનાઓ ગુપ્ત રાખો અને સમજ્યા વિચાર્યા વગર રોકાણ ન કરવું જોઈએ.
શનિવારના દિવસે સરસવના તેલનો દીવો પીપળાના ઝાડ નીચે પ્રગટાવો. રોજ હનુમાન ચાલીસા કે સુંદરકાંડનો પાઠ કરવો. હનુમાનજીની પૂજાથી શનિનો પ્રકોપ શાંત રહે છે. ऊं शं शनैश्चराय नमः મંત્રનો રોજ 108 વખત જાપ કરવો જોઈએ. શનિવારના દિવસે કાળા તલ, અડદની દાળ, લોઢાના વાસણ કે જૂતા ચપલ કોઈ ગરીબ કે જરૂરિયાતવાળાને દાન કરવું જોઈએ.
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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)