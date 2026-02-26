ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Shani Gochar: શનિનું ગોચર આ રાશિવાળા માટે ઉપાધિના પોટલા લાવશે, સાડા સાતી શરૂ થતા જ આર્થિક નુકસાનના એંધાણ

Shani Gochar 2027: શનિ વર્ષ 2027માં પોતાની નીચ રાશિ મેષમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે આફતભર્યું રહી શકે છે. જાણો કઈ રાશિના જાતકોએ સંભાળવું પડશે. 

Updated:Feb 26, 2026, 08:38 PM IST

શનિનું ગોચર મહાગોચર ગણાય છે. આ વર્ષે તો શનિ રાશિ બદલશે નહીં કારણ કે શનિ એક રાશિમા આશરે અઢી વર્ષ રહે છે. છેલ્લે શનિએ 2025ના માર્ચ મહિનામાં ગોચર કર્યું હતું અને હવે શનિ આવતા વર્ષે એટલે કે વર્ષ 2027 3 જૂનના રોજ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. મેષ એ શનિની નીચ રાશિ છે. નીચ રાશિમાં ગોચર મુશ્કેલીઓ સર્જનારું રહી શકે છે. જ્યારે પણ શનિ નીચ રાશિમાં ગોચર કરે ત્યારે લોકોમા ધૈર્યની કમી સર્જાતી હોય છે. જીવનમાં સંઘર્ષ વધે છે. સતર્કતા રાખવી જરૂરી છે. નીચ રાશિમાં શનિ સકારાત્મક શક્તિ ગુમાવે છે. શનિનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ભારે ઉત્પાત સર્જનારું રહી શકે છે.

કઈ રાશિ પર આફતો

શનિનું મેષ રાશિમાં ગોચર થતા જ કેટલીક રાશિઓ પરથી આફતના પોટલા હટી શકે છે જ્યારે કેટલીક રાશિઓ પર દુખોના પહાડ તૂટી પડે એવા યોગ છે. કારણ કે મેષ રાશિમાં ગોચર થતા જ અમુક રાશિ પર સાડા સાતીનો પ્રભાવ પણ શરૂ થતો હોય છે. શનિનું ગોચર મેષ, વૃષભ, મીન, કન્યા અને મકર રાશિના જાતકોના જીવનમાં પડકારો સર્જી શકે છે. જેમણે ખુબ સતર્ક રહેવું પડશે. જોખમવાળા કામથી બચવું જોઈએ. 

વૃષભ રાશિ

શનિ જેવા મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે કે વૃષભ રાશિ પર શનિની સાડા સાતીનો પ્રભાવ શરૂ થશે. વૃષભ રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો આ પહેલો તબક્કો હશે. પ્રથમ તબક્કો એ માનસિક કે પાયાની પનોતી પણ ગણાય છે. આ તબક્કામાં માનસિક અશાંતિ, શારીરિક તકલીફો ને ખર્ચામાં વધારો થઈ શકે છે. 

કન્યા અને મકર પર ઢૈય્યા

કન્યા અને મકર રાશિના જાતકો પર શનિની ઢૈય્યા શરૂ થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોએ આર્થિક મામલે સાવધાની રાખવી પડશે. સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવો. 

મેષ-મીન ઉપર સાડાસાતી ચાલુ

મેષ રાશિવાળા પર સાડા સાતીનો બીજો તબક્કો જ્યારે મીન રાશિના જાતકો પર અંતિમ તબક્કો શરૂ થશે. આવામાં શનિ આ રાશિઓને વધુ ડિસ્ટર્બ કરી શકે છે. તેમણે ખુબ જ સાવધાની રાખવી પડશે. જોખમી કાર્યોથી બચવું. 

ખરાબ પ્રભાવથી બચવા શું કરવું જોઈએ

જો શનિના પ્રકોપથી બચવું હોય તો દર શનિવારે શનિદેવ અને હનુમાનજીની આરાધના કરવી જોઈએ. હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ. શનિવારે કાળા અડદ, કાળા કપડાં, ધાબળા, તલ અને લોઢાની વસ્તુ દાન કરવી જોઈએ. તમારું છાયા દાન પણ કરવું જોઈએ। ગરીબ અને અસહાય લોકોની મદદ કરવી જોઈએ. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

