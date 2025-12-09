ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિની ઘાતક દ્રષ્ટિ આ રાશિવાળા પર લાવશે ઉપાધિના પોટલા, ધનહાનિ-સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય તેવા યોગ

સૂર્ય, મંગળ, બુધ અને શુક્રની સ્થિતિમાં ડિસેમ્બરમાં સતત બદલાવ આવી રહ્યો છે. 5 ડિસેમ્બરે બૃહસ્પતિનો મિથુન રાશિમાં પ્રવશ, 7 ડિસેમ્બરે મંગળ, 15 ડિસેમ્બરે સૂર્ય અને ત્યારબાદ બુધ અને શુક્રના વક્રી-માર્ગી થવાની સાથે સાથે અસ્ત-ઉદય થવું. આવામાં ચાર ગ્રહોનું એક સાથે હોવું કેટલીક રાશિઓને વધુ પ્રભાવિત કરશે. સૂર્ય, બુધ, મંગળ અને શુક્ર ધનુ રાશિમાં બિરાજમાન રહેશે. ત્યારબાદ મકર રાશિમાં. આવામાં ચતુર્ગ્રહી યોગ પણ બનશે. 

Unlucky Zodiac Sign 2026: નવું વર્ષ 2026 શરૂ થાય તે પહેલા ડિસેમ્બર મહિનામાં અનેક ગ્રહોની સ્થિતિઓમાં ઝડપથી ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. જેનો પ્રભાવ આવતા વર્ષ 2026માં જાન્યુઆરીમાં જોવા મળી શકે છે. કર્મફળદાતા શનિ 27 જુલાઈ સુધી માર્ગી અવસ્થામાં રહેશે. આ સાથે ચાર ગ્રહોનો તેમના સહયોગમાં આવવાથી કેટલીક રાશિઓ પર અસર જોવા મળી શકે છે. ચાર ગ્રહોનું એક સાથે  હોવું અને તે પણ અગ્નિ તત્વની રાશિ (નવમાં ભાવની)માં હશે, જેનાથી એક મહત્વપૂર્ણ સ્થિતિ બની રહી છે. પંચમ અને નવમ બંને ભાવોને અગ્નિ તત્વના ગણવામાં આવે છે અને તેમના સ્વામી પણ અહીં ઉપસ્થિત છે. આ સાથે જ ગુરુ બૃહસ્પતિની દ્રષ્ટિ આ સ્થિતિ પર સકારાત્મક પ્રભાવ પાડી કે છે. આવામાં માર્ગી શનિ જ્યારે આ ગ્રહોને જોશે તો અનેક સમીકરણો ઉલટ સુલટ થશે. બૃહસ્પતિની અસાધારણ સ્થિતિ વર્ષના અંત અને 2026ના આગમન પર કોઈ મોટા પરિવર્તન કે  ચમત્કારનો સંકેત આપે છે. શનિની કેટલીક રાશિઓ પર ઘાતક દ્રષ્ટિ પડવાના કારણે અનેક ક્ષેત્રોમાં નકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે.  

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકોના જીવન પર ચાર ગ્રહોનો પ્રભાવ ઘણો વધુ જોવા મળી શકે છે. કારણ કે આ રાશિના સ્વામી મંગળ છે, જે સૂર્યની સાથે ધનુ રાશિમાં  બિરાજમાન છે. આ સાથે જ મીન રાશિમાં બિરાજમાન શનિની દ્રષ્ટિ પણ પડી રહી છે. થોડી સ્થિતિ તમારા અનુરૂપ થઈ શકે છે. પરંતુ સાહસ અને આત્મવિશ્વાસમાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. આવામાં વધુ ક્રોધ આવવો કે પછી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં અસર જોવા મળી શકે છે. આવો વ્યવહાર થવાના કારણે પરિવાર કે પછી મિત્રો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. પરંતુ ઉર્જા અને સાહસ પણ વધુ રહેશે. આવામાં તમને યોગ્ય દિશામાં ઉપયોગ લાભ કરાવશે. 

વૃષભ રાશિ

આ રાશિના સ્વામી શુક્ર અષ્ટમ ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર જોવા મળી શકે છે. જૂના રોગો ઉભરી શકે છે. આથી તમારી દિનચર્યાનો ખાસ ખ્યાલ રાખો. જો કે આર્થિક સ્થિતિ ખુબ સારી રહી શકે છે. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકોની વાત કરીએ તો ગુરુ બૃહસ્પતિ શત્રુ રાશિમાં હોવા છતાં ચાર ગ્રહોની દ્રષ્ટિ પડી રહી છે. આ સાથે જ બુધ-બૃહસ્પતિનું સ્થાન પરિવર્તન થવાથી વિપરીત રાજયોગ બની રહ્યો છે. આવામાં તમને ખુબ લાભ થઈ શકે છે. અચાનક કેટલીક સારી તકો મળી શકે છે. નવી નોકરીના પણ યોગ છે. 

કર્ક રાશિ

આ રાશિના જાતકોની કુંડળીમાં મંગળની નીચ દ્રષ્ટિ પડી રહી છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોએ માનસિક તણાવ સહન કરવો પડી શકે છે. ચંદ્રમાની રાશિ હોવાના કારણે દાન કરવું લાભકારી રહી શકે છે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિમાં શનિની ઢૈય્યા ચાલે છે. આ સાથે જ શનિ-સૂર્યની પરસ્પરિક દ્રષ્ટિ પણ પડી રહી છે. જેનાથી આ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ઘણો વધુ પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. પિતા-પુત્ર વચ્ચે વાદ વિવાદ થઈ શકે છે. નોકરીયાતોએ પણ સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે મનમોટાવ થઈ શકે છે. સંયમથી કામ કરો. સમય સાથે ધીરે ધીરે હાલાત સુધરશે.

Disclaimer:

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

