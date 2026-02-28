શનિનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં પદ ગોચરથી આ 3 રાશિઓના ખૂલશે ભાગ્યના દ્વાર, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Shani Gochar 2026: 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ શનિ દેવ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચોથા પદમાં ગોચર કરશે, જેના સ્વામી તેઓ પોતે જ છે. આવી સ્થિતિમાં શનિ દેવની ઉર્જામાં વધારો અને તેમનું બળવાન થવું નિશ્ચિત છે. ચાલો જાણીએ શનિના આ ગોચરથી કઈ 3 રાશિઓના દુઃખ-દર્દ દૂર થશે અને તેમને લાભ મળવાનું શરૂ થશે.
શનિ નક્ષત્ર પરિવર્તન
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ ગોચરને એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ જ્યોતિષીય ઘટના માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને શનિનું પોતાની રાશિ અને નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું ખાસ હોય છે. આનાથી ન માત્ર શનિ દેવની ઉર્જા વધે છે, પરંતુ તેઓ વધુ બળવાન અને શક્તિશાળી પણ બને છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ શનિ દેવ પોતાના જ નક્ષત્ર ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચોથા પદમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ નક્ષત્રમાં જન્મેલા લોકો સમજદાર અને ધૈર્યવાન હોય છે, જેમની સફળ થવાની શક્યતા વધુ હોય છે. ચાલો જાણીએ એપ્રિલ મહિનામાં શનિ દેવની કૃપાથી કઈ 3 રાશિઓના ભાગ્યના દ્વાર ખુલશે.
કર્ક રાશિ
શનિ ગોચરના શુભ પ્રભાવથી કર્ક રાશિના જાતકોને એક-બે દિવસ નહીં, પરંતુ લાંબા સમય સુધી લાભ થશે. એપ્રિલ મહિનામાં જ્યાં અપરિણીત જાતકોના લગ્નનો યોગ બની રહ્યો છે, જ્યારે બીજીતરફ પરિણીત જાતકોના નવા ઘરમાં શિફ્ટ થવાના પણ યોગ છે. આર્થિક સ્થિતિની વાત કરીએ તો, તમે તેના વિશે ચિંતામુક્ત રહેશો.
તુલા રાશિ
કર્ક સિવાય તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ શનિ ગોચર ખુશીઓ લઈને આવશે. વેપારીઓને જ્યાં નવા ક્લાયન્ટ્સથી સારો નફો થશે, ત્યાં નોકરીયાત જાતકો ઓફિસ પોલિટિક્સથી બચેલા રહેશે. રોકાણ કરવાની ઘણી શાનદાર તક મળશે. આ સિવાય કેટલીક નાની-મોટી બીમારીઓમાંથી પણ રાહત મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોની મુશ્કેલીઓને શનિ ગોચર ઓછી કરશે. જો તમે ઓફિસમાં ઈમાનદારીથી તમારું કામ કરશો તો પ્રમોશન મળવાની તક રહેશે. જો લવ લાઈફમાં સ્થિતિ સારી નથી, તો મનમોટાવમાં ઘણો ઘટાડો થશે. જો કે, સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાથી જ બીમારીઓ તમારાથી દૂર રહેશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
