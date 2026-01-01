ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026માં શનિ-ગુરુનો દુર્લભ મહાસંયોગ, 4 રાશિના જાતકો ધનના ઢગલે બેસશે, ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થશે

વર્ષ 2026માં શનિ અને ગુરુનું ભ્રમણ  ખુબ ખાસ યોગ બનાવશે. શનિ અને ગુરુ મળીને એવો મહાસંયોગ બનાવશે જે 4 રાશિના જાતકો માટે ખુબ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. 

Updated:Jan 01, 2026, 09:41 AM IST

વર્ષ 2026 કેટલીક રાશિના જાતકો માટે સુવર્ણ સમય લાવી શકે છે. નવા વર્ષમાં આમ તો અનેક ગ્રહ ગોચર મહત્વના રહેશે પરંતુ સૌથી રોચક શનિ અને ગુરુ કરશે. આ બંને શક્તિશાળી ગ્રહો એક દુર્લભ સંયોગ બનાવશે. શનિ હાલ ગુરુની રાશિ મીનમાં ભ્રમણ કરે છે અને આખુ વર્ષ મીન રાશિમાં રહેશે. જ્યારે વર્ષ 2026માં 3 રાશિઓમાં ગોચર કરવા જઈ રહેલા ગુરુ સિંહ રાશિમાં પણ પ્રવેશ કરશે. સિંહ રાશિ પર શનિની ઢૈય્યા ચાલે છે. આવામાં ગુરુનું સિંહ રાશિમાં હોવું અને શનિનું ગુરુની રાશિ મીનમાં હોવું એ અનોખો મહાસંયોગ બનાવશે. આ સ્થિતિ 4 રાશિઓને ખુબ લાભ કરાવી શકે. આ ઉપરાંત વર્ષ 2026માં અનેક રાજયોગ બનવાના છે જે તેમનું ભાગ્ય ચમકાવશે. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026 કોઈ વરદાનથી કમ નહીં હોય. તમારા જીવનમાં આર્થિક ઉન્નતિ અને પ્રગતિ આવશે. શનિની વિશેષ કૃપાથી તમે અનુશાસિત રહેશો અને ખુબ મહેનત કરશો. જેનું ફળ તમને પ્રગતિ, પૈસા અને લોકપ્રિયતા તરીકે મળશે. તમારી કાર્યક્ષમતામાં અદભૂત વધારો થશે. સંબંધોમાં મજબૂતી આવશે.   

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026 ખુબ શુભ રહેશે. ગુરુ શનિ સહિત અન્ય ગ્રહો તમને સફળતા અપાવશે. રોજગારમાં દિન પ્રતિદિન વધારો થશે. તમે તમારું લક્ષ્ય મેળવવામાં સફળ રહેશો. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે ગુરુનું ગોચર ખુબ લાભકારી રહેશે. તમારા માટે આ વર્ષ ઉત્તમ સાબિત થઈ શકે છે. ખુબ પૈસા કમાશો. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. કૌટુંબિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. 

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ વર્ષ નવી તકોથી ભરેલું રહેશે. તમે નવી તકોનો ફાયદો ઉઠાવીને ખુબ ધન-સંપત્તિ, યશ-કિર્તી મેળવશો. કુંવારાઓને લગ્નના માંગા આવી શકે છે. કોઈ મોટી યોજના સફળ થઈ શકે. ખુબ ધનલાભના પ્રબળ યોગ. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

