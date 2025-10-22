ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વર્ષ 2026માં શનિ મીન રાશિમાં રહીને આ 3 રાશિના જાતકોનું જીવન બદલી નાખશે, જાણો સારી કે ખરાબ અસર પડશે?

કર્મફળના દાતા અને ન્યાયના કારક ગ્રહ શનિ અઢી વર્ષ માટે મીન રાશિમાં છે અને 2026 સુધી શનિ મીન રાશિમાં રહેશે. જાણો કઈ 3 રાશિઓ પર  તેનો ઊંડો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. 

Updated:Oct 22, 2025, 12:30 PM IST

ગુરુ બૃહસ્પતિની રાશિ મીનમાં ગોચર દરમિયાન 3 રાશિઓ એવી છે જેના પર ઊંડો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. જેનાથી આ 3 રાશિઓના જાતકોના જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર આવી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ વર્ષ 2026માં કઈ 3 રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને પ્રકારે શનિથી પ્રભાવિત અસરો જોવા મળી શકે અને જાતકોના જીવનમાં કયા ઉતાર ચડાવ આવી શકે તે જાણો.   

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે 2026 સુધી શનિનું મીન રાશિમાં રહેવું મિક્સ અસરો આપી શકે છે. મહેનત અને ધૈર્યનું પરિણામ જાતકોને મળી શકે છે. વીતેલા સમયમાંથી પાઠ ભણવાનો રહેશે. સંયમિત જીવન જીવવાની જરૂર રહેશે. આ વર્ષ દરમિયાન કરેલી કોશિશોના પરિણામ જોવા મળશે. જાતકો કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી અલગ ઓળખ મેળવવામાં સફળ રહેશો. આર્થિક રીતે જાતકો સ્થિર રહેશે. પૈસા સંલગ્ન સમસ્યાઓનો અંત આ વર્ષે થશે પરંતુ ધીરે ધીરે થશે. માનસિક શાંતિ મહેસૂસ કરશો. આ વર્ષ જાતકો માટે આત્મમંથનનું રહેશે. બીજાઓ પાસેથી અપેક્ષાઓ ન કરો તો સારું રહેશે. આ વર્ષ આત્મવિશ્વાસ જાતકોની સૌથી મોટી શક્તિ બની શકે છે. જૂનો બોજો છોડીને ચિંતાઓથી મુક્ત થવાનો રસ્તો પોતે જ શોધવો પડશે. આ વર્ષ નવું જીવન શરૂ કરવાનું રહેશે. 

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026માં શનિનું ભ્રમણ ખાસ કરીને પ્રભાવશાળી રહી શકે છે. જાતકોના જીવનમાં મોટા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ વર્ષે જાતક પોતાની જવાબદારી પૂરી કરશે જો કે પડકારોનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે. શનિનો પ્રભાવ જાતકોને પહેલા કરતા વધુ મજબૂત  બનાવશે. આ વર્ષે જાતકો જે પણ કામ કરે તેમાં પ્રાણ રેડી દે અને ધૈર્ય રાખે. આ વર્ષે તમારે સંબંધોની ઊંડાઈ અને સચ્ચાઈનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં મનને શાંત રાખવાની જરૂર પડશે. કષ્ટો વધી શકે છે પરંતુ શનિના પ્રભાવથી જાતકો કપરી પરિસ્થિતિઓમાંથી બહાર નીકળીને મજબૂત થશે. 

મીન રાશિ

શનિ 2026માં મીન રાશિમાં હશે. શનિની સાડાસાતીમાં રહીને જાતક પોતાના જીવનને નજીકથી સમજી શકશે. જવાબદારીઓ મહેસૂસ કરી શકશે. આ વર્ષ સાડાસાતી હાવી તો રહેશે પરંતુ જાતકો પોતાના લક્ષ્યો માટે આકરી મહેનત કરે તો સફળ થઈ શકે છે. પોતાની સોચ અને પોતાના વિચારો પર મંથન કરે. ભાવનાત્મક રીતે આગળ વધવું પડશે. જાતકો પોતાના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર વધુ ધ્યાન આપે. આ વર્ષે શનિ જાતકોને સંવારવા અને સમજાવવાનું કામ કરશે. જાતકો જીવનના એક નવા અધ્યાયને શરૂ કરશે. જો કે કોઈ પણ કપરી પરિસ્થિતિઓમાં ગભરાવવું નહીં. સંયમ ધૈર્ય અને આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખો. આ વર્ષ જાતકો માટે અનેક મુશ્કેલીઓ અને પરીક્ષાઓ લઈને આવશે. જેનાથી બહાર નીકળવાના રસ્તા જાતકો પોતે જ શોધી શકશે.   

Disclaimer:

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

