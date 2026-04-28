Shani Jayanti: શનિ જયંતિ પર બદલાશે આ રાશિઓની કિસ્મત, શનિદેવની કૃપાથી થશે ધનવર્ષા!
Shani Jayanti 2026 Luckiest Zodiac: હિન્દુ ધર્મમાં જેઠ મહિનાની અમાસની તિથિને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. પૌરાણિક માન્યતા છે કે, આ દિવસે સૂર્યપુત્ર શનિ મહારાજનો જન્મ થયો હતો. તેથી દર વર્ષે આ તિથિએ શનિ જયંતિ ઉજવવામાં આવે છે. હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, આ વર્ષે શનિ જયંતિ 16 મેના રોજ ઉજવવામાં આવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, આ વર્ષે શનિ જયંતિ પર ઘણા દુર્લભ સંયોગો પણ બની રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે, આ વખતે શનિ જયંતિ પર કઈ 3 રાશિઓ પર શનિદેવની વિશેષ કૃપા વરસશે.
શનિની કૃપાથી થાય છે આ લાભ
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, શનિ જયંતિ પર કર્મફળદાતા શનિદેવ કેટલીક રાશિઓ પર મહેરબાન રહેશે. શનિ દેવની કૃપાથી આ રાશિના જાતકોને જીવનમાં ધન, સફળતા અને બિઝનેસમાં પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે, કઈ 3 રાશિઓ માટે આ શનિ જયંતિ વરદાન સાબિત થઈ શકે છે.
શનિ દેવનું મહત્વ
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, શનિ દેવ કર્મફળદાતા છે અને તેઓ દરેક વ્યક્તિને તેના કર્મોનું ફળ ચોક્કસ આપે છે. એવું કહેવાય છે કે, શનિ દેવની કૃપાથી જીવનમાં સ્થિરતા, સફળતા અને સમૃદ્ધિ આવે છે. જ્યારે શનિ દેવની નારાજગીને કારણે વ્યક્તિએ જીવનમાં સંઘર્ષ, આર્થિક અને માનસિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના સ્વામી સ્વયં શનિ દેવ છે. આ શનિ જયંતિએ શનિ દેવની કૃપાથી આર્થિક ઉન્નતિ અને બિઝનેસમાં વિશેષ પ્રગતિ જોવા મળશે. જો તમે નવું ઘર કે વાહન ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો આ સમય તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. આ ઉપરાંત તમારા કરિયરમાં સ્થિરતા આવશે અને વેપારમાં મોટો નફો જોવા મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
શનિ જયંતિના દિવસે કુંભ રાશિ પર પણ શનિ દેવની વિશેષ કૃપા રહેશે. આ દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત વધારો થશે અને સમાજમાં તમારું માન-સન્માન વધશે. લગ્નમાં આવતા અવરોધો દૂર થશે. આ સિવાય જો તમે કોઈ મોટા નિર્ણયને લઈને મૂંઝવણમાં હતા, તો હવે સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ જશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે શનિ જયંતિ પછીનો સમય કોઈ વરદાનથી ઓછો નહીં હોય. શનિ દેવની કૃપાથી આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે, જેના પરિણામે જૂની આર્થિક ચિંતાઓ દૂર થશે. તમારા અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરી શરૂ થશે અને વાહન સુખ પ્રાપ્ત થવાના પ્રબળ યોગો બની રહ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
