Shani Gochar: 2027માં શનિનું મહાગોચર, આ રાશિઓ પર શરૂ થશે સાડા સાતી-ઢૈય્યા, જાણો તમારી રાશિ છે કે નહીં

Shani Sada Sati And Dhaiya: શનિ એકમાત્ર એવો ગ્રહ છે જેને સાડા સાતી અને ઢૈય્યાના હક મળેલા છે. શનિ ધીમી ગતિએ ગોચર કરે છે. હવે શનિનું મહાગોચર 2027માં થશે ત્યારે કેટલીક રાશિઓ પર સાડા સાતી અને ઢૈય્યા શરૂ થશે. તેમણે ખુબ સંભાળીને રહેવું પડશે. ખાસ જાણો કે તમારી રાશિ છે કે નહીં. 

Updated:Mar 05, 2026, 04:06 PM IST

તમામ ગ્રહોમાં શક્તિશાળી ગ્રહોમાં શનિની ગણતરી થાય છે. શનિ ખુબ ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે. એટલે તેને એક આખું રાશિચક્ર પૂરું કરીને એ જ રાશિમાં ફરીથી આવવામાં 30 વર્ષ જેટલો સમય થાય છે. શનિ રાશિ પણ અઢી વર્ષ જેટલા સમય બાદ બદલે છે. શનિએ 2025માં રાશિ બદલી હતી અને મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું. હવે શનિ 2027માં રાશિ બદલશે અને મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શનિના મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ કેટલીક રાશિઓ પર પનોતી અને સાડા સાતી શરૂ થશે. જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન. 

2027માં શનિનું ગોચર

શનિદેવ 3 જૂન 2027ના રોજ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શનિના મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ 2 રાશિઓ પર શનિની ઢૈય્યા શરૂ  થશે. જ્યારે 1 રાશિ પર શનિની સાડા સાતી શરૂ થશે. આ ઉપરાંત 2 રાશિઓ એવી હશે જેના પર સાડા સાતીના તબક્કામાં ફેરફાર થશે. જાણો કઈ રાશિઓ પર શનિની સાડા સાતી અને શનિની ઢૈય્યા શરૂ થશે. 

વૃષભ રાશિ પર શરૂ થશે પનોતી, કોને મળશે મુક્તિ

વૃષભ રાશિના જાતકોએ શનિના ગોચર સાથે સંભાળીને રહેવું પડશે. કારણ કે તેમના પર શનિની સાડા સાતીનો પહેલો તબક્કો શરૂ થશે. જ્યારે મેષ રાશિના જાતકો પર બીજો તબક્કો અને મીન રાશિના જાતકો પર શનિની સાડા સાતીનો અંતિમ તબક્કો શરૂ થશે. જ્યારે કુંભ રાશિના જાતકો ખુબ ભાગ્યશાળી રહેશે કારણ કે તેમને સાડા સાતીમાંથી મુક્તિ મળશે.   

કન્યા પર શરૂ થશે ઢૈય્યા

કન્યા રાશિના જાતકો પર 3 જૂન 2027થી શનિની ઢૈય્યા શરૂ થશે. જ્યારે સિંહ અને ધનુ રાશિના જાતકોને તેમાંથી મુક્તિ મળી જશે. આવામાં કન્યા રાશિના જાતકોએ ખુબ સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે. 

મકર રાશિ ઉપર પણ ઢૈય્યા

આ ઉપરાંત મકર રાશિના જાતકો ઉપર પણ 3 જૂન 2027થી શનિની ઢૈય્યા શરૂ થશે. આવામાં મકર રાશિવાળાએ પણ સતર્ક રહેવું પડશે. આર્થિક અને માનસિક પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

