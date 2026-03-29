શનિ મંદિરમાં ભૂલથી પણ ન કરો આ 4 ભૂલો, નહીંતર પડી શકે છે ભારે! પૂજા અને દાન પછી પણ નહીં મળે શુભ ફળ

Shani Dev Puja: શનિ ગ્રહને ન્યાયના દેવતા અને કર્મફળદાતા માનવામાં આવે છે. તમારા કર્મોનું સારું અને ખરાબ ફળ શનિ દેવ આપે છે. શનિની ખરાબ અસરોથી બચવા માટે લોકો શનિ મંદિરે જાય છે, શનિ દેવની પૂજા કરે છે અને તેમને સરસવનું તેલ અર્પણ કરે છે. જો કે, શનિ મંદિરમાં કરવામાં આવેલી કેટલીક ભૂલો તમને શનિની કૃપાથી વંચિત રાખી શકે છે. આ ભૂલોને કારણે દાન અને પૂજા પછી પણ તમને શુભ ફળ મળતું નથી. આજે અમે તમને આ વિશે માહિતી આપીશું.

Updated:Mar 29, 2026, 06:30 PM IST

હાથ જોડવાની રીત

શનિ ન્યાયના દેવતા છે અને તમે તમારા અપરાધોની ક્ષમા માંગવા શનિ મંદિરે જાઓ છો. તેથી શનિ મંદિરમાં હાથ જોડીને પૂજા કરવાને બદલે, એક અપરાધીની જેમ હાથ પાછળની તરફ જોડીને શનિ દેવની બાજુમાં ઊભા રહીને તેમની પાસે ક્ષમા માંગવી જોઈએ અને આરાધના કરવી જોઈએ. આવું કરવાથી શનિના આશીર્વાદ તમને જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે.

આંખોમાં ન જોવું

શનિ મંદિરમાં જઈને ક્યારેય પણ શનિ દેવની આંખોમાં જોવું જોઈએ નહીં. જો તમે આવું કરો છો, તો શનિ દેવની ક્રૂર દ્રષ્ટિ તમારા પર પડી શકે છે. આવું થવાથી તમારા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે, તેથી ક્યારેય શનિ દેવની બરાબર સામે ઊભા ન રહો અને તેમની આંખોમાં ન જુઓ.

પીઠ ન બતાવવી

શનિ મંદિરે જાઓ ત્યારે ભૂલથી પણ ક્યારેય શનિ દેવ તરફ તમારી પીઠ ન કરવી. શનિ દેવની બાજુમાં રહીને તેમની પૂજા કરો, તેમને સરસવનું તેલ ચઢાવો અને ત્યારબાદ વળ્યા વગર પાછળના પગલે ચાલતા મંદિરની બહાર નીકળી જાઓ. જો તમે પીઠ બતાવીને શનિ મંદિરથી પાછા આવો છો, તો તમારે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

તાંબાના વાસણનો ઉપયોગ ન કરવો

શનિ મંદિરમાં ક્યારેય તાંબાના વાસણનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. તાંબુ સૂર્ય ગ્રહ સાથે સંબંધિત ધાતુ છે અને શનિ-સૂર્ય વચ્ચે શત્રુતા છે. તેથી લોખંડ, સ્ટીલ વગેરેના વાસણમાં જ જળ અથવા તેલ શનિ મંદિરમાં લઈ જાઓ. તાંબાનું વાસણ શનિ મંદિરમાં લઈ જવું મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

