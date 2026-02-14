શનિ-મંગળે બનાવ્યો અત્યંત પાવરફૂલ અર્ધકેન્દ્ર યોગ, 3 રાશિના જાતકોને તમામ મોરચે મળશે સફળતા, સુખ-સમૃદ્ધિ વધશે
Ardha Kendra Yog: ન્યાયના દેવતા શનિ અને ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળના અદભૂત સંયોગથી અર્ધકેન્દ્ર યોગ બનેલો છે. જે કઈ કઈ રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે તે ખાસ જાણો.
શનિદેવને ન્યાયના દેવતા,કર્મના દાતા ગણવામાં આવે છે. શનિ ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે અને એક રાશિમાં આશરે અઢી વર્ષ રહે છે. આ દરમિયાન અલગ અલગ ગ્રહો સાથે યુતિ કરી શુભ અશુભ યોગ પણ બનાવે છે જેની અસર રાશિઓ પર પડે છે. શનિએ 2025માં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું અને હવે અઢી વર્ષ બાદ 2027માં ગોચર કરશે. 11 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 9.01 કલાકે શનિ અને મંગળ વચ્ચે 45 ડિગ્રીનો એક ખાસ સંયોગ બની ગયો જેને જ્યોતિષમાં અર્ધકેન્દ્ર યોગ કહે છે. જે કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ શુભ રહી શકે છે. મંગળ હાલ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મકરમાં છે. જેનાથી રૂચક રાજયોગ પણ બની રહ્યો છે. જાણો કઈ રાશિઓ માટે આ સંયોગ ફાયદાકારક રહી શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સ્થિતિ ખુબ ફાયદો કરાવે તેવી રહી શકે છે. મંગળ ઉચ્ચ થઈને પોતાના કર્મ ભાવને મજબૂત કરે છે. જેનાથી નોકરી અને કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. પદ પ્રતિષ્ઠા વધી શકે છે. આવકમાં વધારો થાય તેવા સંકેત છે. આર્થિક રીતે સ્થિતિ મજબૂત થશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોને કાર્યક્ષેત્રે લાભ થઈ શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. જેનાથી પ્રમોશન અને પગાર વધારાના ચાન્સ છે. કૌટુંબિક જીવનમાં પણ સુધારો જોવા મળી શકે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે. આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. માનસિક તણાવ ઘટશે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિ માટે પણ આ યોગ ધન અને સુખ વધારનારો રહી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. પૈસાની સ્થિતિ સારી રહેશે. વ્યક્તિત્વમાં નીખાર આવશે. લોકો તમારા શબ્દોનું મહત્વ સમજશે. વેપારીઓએ સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવા કારણ કે પરિણામ મિક્સ આવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
