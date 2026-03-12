ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો24 કલાકમાં શનિ સહિત 3 ગ્રહ થશે અસ્ત, આ 3 રાશિઓને થશે સૌથી વધુ લાભ, મળશે પદ-પ્રતિષ્ઠા અને પૈસા

24 કલાકમાં શનિ સહિત 3 ગ્રહ થશે અસ્ત, આ 3 રાશિઓને થશે સૌથી વધુ લાભ, મળશે પદ-પ્રતિષ્ઠા અને પૈસા

Saturn Combust Mercury Mars Rashifal 2026: 13 માર્ચે ગજબની ગ્રહ સ્થિતિ બની રહી છે. શનિ, મંગળ અને બુધ- એક સાથે ત્રણ ગ્રહ અસ્ત રહેશે. જેની અસર બધી રાશિઓ પર થશે પરંતુ ત્રણ રાશિઓને વિશેષ લાભ થવાનો છે.
 

Updated:Mar 12, 2026, 12:46 PM IST

1/5
image

Shani Mangal Budh Asta 2026: ન્યાયના દેવતા શનિ 13 માર્ચે અસ્ત થઈ રહ્યાં છે. તો મંગળ અને બુધ ગ્રહ પહેલાથી જ અસ્ત છે. આ રીતે 13 માર્ચે 3 મુખ્ય ગ્રહોના અસ્ત થવાથી મોટો ફેરફાર આવશે, કારણ કે ગ્રહના અસ્ત થવાથી તેની શક્તિ ઘટી જાય છે, જેની અસર દરેક રાશિઓ પર થાય છે.  

3 રાશિઓ માટે આવશે અચ્છે દિન

2/5
image

હિંદુ પંચાંગ અનુસાર મંગળ ગ્રહ 1 નવેમ્બર 2025થી 2 મે 2026 સુધી અસ્ત છે. બુધ 1 માર્ચ 2026થી અસ્ત થયો છે અને 18 માર્ચ સુધી અસ્ત રહેશે. તો શનિ 13 માર્ચે અસ્ત થશે. આ ગ્રહોનું અસ્ત થવું કેટલાક જાતકો પર નકારાત્મક અસર પાડશે તો કેટલાક પર સકારાત્મક અસર થશે. જાણો આ યોગથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.

સિંહ રાશિ

3/5
image

સિંહ રાશિના જાતકો માટે ત્રણ ગ્રહોનું અસ્ત થવું લાભ આપી શકે છે. વિશેષ જે લોકો નોકરી શોધી રહ્યાં છે, તેને ઓફર લેટર મળી શકે છે. તો આર્થિક સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે, જેનાથી તમે રોકાણની યોજના બનાવશો. પરંતુ આ સમયે સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ શકે છે, જેથી સતર્ક રહો.

ધન રાશિ

4/5
image

ધન રાશિના જાતકો માટે ગ્રહોની અસ્ત સ્થિતિ લાભદાયક રહેશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. બોસ પ્રશંસા કરશે અને તે પ્રમોશન આપવાનું પણ મન બનાવી શકે છે. તો આવકમાં વધારો થવાનો યોગ છે. તમને પૈસા કમાવાની નવી તક મળી શકે છે. રોકાણ કરતા પહેલા રિસર્ચ કરો.

કુંભ રાશિ

5/5
image

કુંભ રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો ત્રીજો તબક્કો છે. શનિ સહિત 3 ગ્રહનું અસ્ત થવું આ જાતકોને પ્રગતિની નવી તક આપશે. કારોબાર સારો ચાલશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. પરંતુ વધુ ખર્ચ કરવાથી બજેટ બગડી શકે છે. રોકાણ સમજી-વિચારીને કરો.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

Shani Asta 2026mangal asta 2026

Trending Photos