ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બંધ કિસ્મતના તાળા ખોલશે શનિ-મંગળનો આ દુર્લભ યોગ, આ 5 રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે; અચાનક આવકમાં થશે વધારો!

Kendre Drishti Yog: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની દ્રષ્ટિ અને તેમના પરસ્પરના ખૂણા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ ક્રમમાં 9 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ એક વિશેષ જ્યોતિષીય ઘટના બનવા જઈ રહી છે, જ્યારે શનિ અને મંગળ એકબીજાથી બરાબર 90 ડિગ્રી પર સ્થિત હશે. આ સ્થિતિને શનિ-મંગળ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કહેવામાં આવે છે. આ યોગ 5 રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે.

Updated:Nov 26, 2025, 07:15 PM IST

મેષ રાશિ

1/5
image

શનિ-મંગળનો આ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ મેષ રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ સમય દરમિયાન કરિયરમાં અચાનક પ્રગતિના યોગ બનશે. નવી તકો અને મોટા પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. અટવાયેલું ધન પરત મળી શકે છે. જે જાતકો સરકારી પદ અથવા નેતૃત્વની ભૂમિકાઓમાં આગળ વધવા માંગે છે, તેમના માટે આ સમય વધુ અનુકૂળ છે.

સિંહ રાશિ

2/5
image

સિંહ રાશિના જાતકો પર આ યોગનો સીધો પ્રભાવ ધનના રૂપમાં જોવા મળશે. આ યોગના પ્રભાવથી અચાનક આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. રોકાણમાંથી શાનદાર રિટર્ન મેળવવાની તક મળશે. પ્રોપર્ટી અને જમીનથી લાભ થવાની સંભાવના છે. વિદેશથી ધન મળવાના યોગ છે. આ સમય ધન સંગ્રહ અને આર્થિક સુરક્ષા વધારવા માટે શુભ છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

3/5
image

વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે આ યોગ કરિયર અને સામાજિક જીવન બન્નેમાં પ્રગતિ આપશે. પ્રમોશનના પ્રબળ યોગ બનશે. સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. મોટા લોકોનો સહયોગ મળશે. અટકેલા કામ ઝડપથી પૂરા થશે. આ સમય રોગોમાંથી મુક્તિ અને ઊર્જામાં પણ વધારો લાવશે. 

ધન રાશિ

4/5
image

ધન રાશિના જાતકો માટે આ એક આર્થિક વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં તેજ ગતિથી લાભ થશે. આ સમયગાળામાં ભાગ્યનો સાથ મળતો રહેશે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોથી સફળતા મળશે. મોટા અને લાંબા ગાળાના ફાયદા થઈ શકે છે. આ યોગ જૂની મુશ્કેલીઓનો અંત લાવી આર્થિક સ્થિરતા લાવશે. 

મકર રાશિ

5/5
image

મકર રાશિના જાતકો પર શનિ-મંગળનો આ યોગ અણધાર્યા રીતે શુભ પ્રભાવ આપશે. નવી સંપત્તિ ખરીદવાના યોગ છે. આ દરમિયાન મોટો આર્થિક લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કરિયરમાં મજબૂતી આવશે. મોટા રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે છે.   

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Shani Mangal YutiKendra Drishti yogshani mangal kendra Drishti yogશનિ-મંગળનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગશનિ-મંગળની યુતિ

Trending Photos