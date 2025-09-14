આખરે બની ગયો અત્યંત વિનાશકારી અશુભ યોગ, આ 4 રાશિવાળા સાવધાન થઈ જજો...ખરાબ સમય શરૂ!
13 ડિસેમ્બરે મંગળે રાશિ બદલીને કન્યામાંથી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો. આમ મંગળ અને શનિની વિશેષ સ્થિતિ બનતા ષડાષ્ટક યોગ બન્યો છે. શનિ અને મંગળના આ યોગને ખુબ અશુભ માનવામાં આવે છે. 4 રાશિવાળાને સૌથી વધુ નુકસાન થઈ શકે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં અનેક અશુભ યોગ જણાવવામાં આવેલા છે જેમાં ષડાષ્ટક યોગ પણ સામેલ છે. શનિ અને મંગળના વિશેષ સ્થિતિમાં હોવાથી આ અશુભ યોગ બને છે. 13 સપ્ટેમ્બરે મંગળે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો. આ સમય દરમિયાન શનિના મીન રાશિમાં હોવાના કારણે આ અશુભ યોગ બન્યો. મંગળ અને શનિ બંને ક્રુર ગ્રહો છે. તેનાથી બનેલા આ ષડાષ્ટક યોગથી દેશઅને દુનિયામાં અસ્થિરતાનો માહોલ રહેશે. મોંઘવારી વધી શકે છે. કુદરતી આફતોના યોગ છે. 4 રાશિઓ પણ એવી છે જેમણે ખુબ સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે.
વૃષભ રાશિ
શનિ અને મંગળના ષડાષ્ટક યોગથી વૃષભ રાશિના જાતકોને બિઝનેસમાં મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. નોકરીમાં પણ અસુવિધા રહેશે. અનિચ્છાએ પણ કેટલાક એવા કામ કરવા પડશે જેનાથી આત્મ સન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. પ્રેમ સંબંધ તૂટી શકે છે. પૈસાની તંગીના કારણે ઉધારી કરવાની નોબત આવી શકે છે. સામાજિક સ્થિતિમાં ઉતાર ચડાવ રહેશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ ષડાષ્ટક યોગ ઠીક નહીં રહે. વિવાદની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે. ભાઈઓ વચ્ચે અણબન થઈ શકે છે. પહેલા કરેલા રોકાણથી નુકસાન થઈ શકે છે. સંતાનના ભવિષ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે. બેદરકારીના કારણે જૂના રોગ ઉથલો મારી શકે છે. નાની સમસ્યા મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે. પરિવારમાં વડીલોની વાત ન માનવી ભારે પડી શકે છે. બિઝનેસ નોકરીમાં નુકસાન શક્ય છે. વિચારેલા કામ સમયસર પૂરા ન થવાથી મનમાં ડંખ રહેશે. લવ લાઈફ ઉતારચડાવ વાળી રહેશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોએ પણ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. કારણ કે આ રાશિમાં શનિ છે. આ રાશિના લોકોએ કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટમાં નિષ્ફળતાનો અનુભવ કરવો પડી શકે છે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં સફળતા ન મળે એવું પણ બની શકે. પૈસાની સ્થિતિ ઠીક નહી રહે. વાણી અને ક્રોધ પર કાબૂ રાખવાની જરૂર છે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
