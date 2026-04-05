મીન રાશિમાં 30 વર્ષ પછી શનિ-મંગળની મહાયુતિ, આ 4 રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન; ચારેય તરફથી થશે ધનનો વરસાદ!
Shani Mangal Yuti 2026: મીન રાશિમાં 30 વર્ષ પછી શનિ અને મંગળની મહાયુતિ બની છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓના મતે આ યુતિ ચાર રાશિના જાતકો માટે શુભ સંકેત આપી રહી છે. આ મહાયુતિ ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી આ 4 રાશિઓને કરિયર અને આર્થિક રીતે જબરદસ્ત લાભ મળશે.
શનિ-મંગળ યુતિ 2026
ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળે કુંભ રાશિમાંથી મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું છે. હવે આ રાશિમાં મંગળ અને શનિ દેવ એકસાથે બિરાજમાન છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, મીન રાશિમાં શનિ અને મંગળની યુતિ પૂરા 30 વર્ષ પછી થઈ રહી છે. આ મહાયુતિ કેટલીક રાશિઓ માટે નુકસાનકારક તો કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે, શનિ અને મંગળનો આ સંયોગ કઈ રાશિઓને લાભ આપવાનો છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. આવકના સ્ત્રોત એકથી વધુ હોઈ શકે છે. સાઈડ બિઝનેસ કરવાનો વિચાર તમારા મનમાં પણ આવી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં લાભ આપશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો તરફથી આર્થિક મદદ મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં આગળ વધવાની નવી અને સુવર્ણ તકો તમને મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ પણ મજબૂત બની શકે છે. ધનનો પ્રવાહ સારો રહેશે. પ્રમોશન અને ઇન્ક્રીમેન્ટની દ્રષ્ટિએ સમય સારો રહેશે. આ દરમિયાન તમારા ભૂતકાળના કોઈ કાર્યનું સારું ફળ મળી શકે છે. નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે સમય અનુકૂળ છે. નોકરી છોડીને પોતાના કામમાં આગળ વધવા માટે પણ સારો સમય જોવા મળી રહ્યો છે. દેવા અને ઉધારમાંથી પણ મુક્ત રહેશો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને ધન-સંપત્તિ અને રોકાણ સંબંધિત બાબતોમાં ઘણો લાભ થશે. પ્રોપર્ટી અથવા કિંમતી વસ્તુઓમાં રોકાણ કરવું તમારા માટે શુભ રહેશે. આ દરમિયાન તમે નવું વાહન, દુકાન, મકાન અથવા ફ્લેટ વગેરે પણ ખરીદી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમય સારો છે. જૂના રોગોથી મુક્તિ મળશે અને પરિવારના સભ્યોનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ આ સમય ઘણો સારો સાબિત થશે. ધન-ધાન્યમાં વૃદ્ધિ થશે. તમે તમારી બુદ્ધિનો સારો ઉપયોગ કરી શકશો અને મહત્વના નિર્ણયો લઈ શકશો. લીડરશીપ ક્વોલિટીમાં નિખાર આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયો ખૂબ જ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક થવાની સંભાવના છે, જે કરિયરમાં આગળ વધવામાં મદદ કરશે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos