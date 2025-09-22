ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિની ચાલ બદલાતા જ આ રાશિવાળા થશે ધનવાન! પ્રોપર્ટી ખરીદીના યોગ, ભાગ્ય ઝગારા મારશે

શનિ માર્ગી થતા જ કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકવા લાગશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આ રાશિના લોકોને દરેક કામમાં સફળતા મળી શકે છે. 

Updated:Sep 22, 2025, 02:22 PM IST

1/5
image

શનિદેવ 13 જુલાઈ 2025ના રોજ વક્રી થયા હતા. જે 28 નવેમ્બર 2025ના રોજ માર્ગી થશે. જ્યોતિષ મુજબ જ્યારે શનિદેવ ઉલ્ટી દિશાથી સીધી દિશામાં ચાલવાનું શરૂ કરે તો તેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને જબરદસ્ત લાભ થઈ શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે શનિદેવની સીધી ચાલને જ શનિનું માર્ગી થવું કહેવાય છે. શનિના માર્ગી થવાથી કઈ રાશિના જાતકોને લાભ થઈ શકે તે ખાસ જાણો. 

મેષ રાશિ

2/5
image

શનિની માર્ગી ચાલથી મેષ રાશિના જાતકોને શુભ ફળ મળી શકે છે. આ રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી  થશે. દરેક કામમાં સફળતા મળશે. આ રાશિના જે લોકો મકાન  ખરીદવાની યોજના ઘડી રહ્યા હોય તેમનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. ગાડી ખરીદવાના શુભ યોગ બની રહ્યા છે.   

કુંભ રાશિ

3/5
image

કુંભ રાશિનાજ જાતકો માટે શનિની માર્ગી ચાલ લકી સાબિત થશે. નવી નોકરી મળવાના પ્રબળ સંકેત મળી રહ્યા છે. અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં સફળતા મળશે. ઘર અને ગાડી ખરીદવાની યોજના બનાવી શકો છો. બધુ મળીને સમય ખુબ સારો રહેશે. 

મીન રાશિ

4/5
image

મીન રાશિના જાતકો માટે શનિની માર્ગી ચાલ લાભકારી સાબિત થશે. પગારમાં વધારાના એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. બિઝનેસમાં ખુબ પ્રગતિ થશે. મકાન સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તમારા માટે સમય ખુબ અનુકૂળ રહેશે. જીવનની કોઈ મોટી સમસ્યાનો ઉકેલ આવી શકે છે. 

Disclaimer:

5/5
image

અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

ShanidevShani Margilucky rashiJyotishastrology

Trending Photos