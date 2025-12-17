ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Shani Margi 2026: 7 મહિના સીધી ચાલ ચાલશે શનિ દેવ, 2026મા આ 4 રાશિઓ બની જશે ધનવાન

Shani Margi 2026: 28 નવેમ્બરે શનિ દેવ માર્ગી થયા હતા અને હવે શનિ 26 જુલાઈ 2026 સુધી માર્ગી અવસ્થામાં રહેશે. એટલે કે નવા વર્ષના પહેલા સાત મહિના શનિ દેવ સીધી ચાલમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષીનું કહેવું છે કે માર્ગી શનિ 2026મા ચાર રાશિના જાતકોને લાભ આપશે.

Updated:Dec 17, 2025, 04:21 PM IST

image

Shani Gochar 2026: નવું વર્ષ 2026 શનિ દેવની ચાલની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ વર્ષે 28 નવેમ્બરે શનિ દેવ માર્ગી થયા હતા અને અને હવે 26 જુલાઈ 2026 સુધી આ અવસ્થામાં રહેશે. માર્ગી શનિ ચાર રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ અપાવશે. જ્યોતિષ પ્રમાણે આ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં પ્રગતિ અને આર્થિક મોર્ચે ધનલાભ કરાવી શકે છે. જાણો વર્ષ 2026મા કયા જાતકોને શનિ દેવ લાભ આપશે.

વૃષભ રાશિ

image

શનિનીની સીધી ચાલ તમારા સપનાને સાકાર કરવામાં મદદ કરશે. તમે વર્ષોથી જે કામ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તેને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકો છો. લક્ષ્ય મેળવવા માટે આ સમયગાળો અનુકૂળ લાગી રહ્યો છે. નોકરીમાં પ્રગતિનો સંકેત છે. વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. તમારી આવકમાં પણ વધારો થવાની સંભાવના છે.

કન્યા રાશિ

image

માર્ગી શનિ તમારા ધનધાન્યમાં જોરદાર વધારો કરશે. કમાણીના મામલામાં તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. ઠપ્પ વેપાર ચાલવા લાગશે. કારોબારમાં કોઈ નવી ડીલથી ફાયદો થઈ શકે છે. રોજગારમાં બરકત થશે. સામાજિક વર્તુળમાં માન-સન્માન વધશે. પસંદગીની કે નવી નોકરી મળવાની સંભાવના છે.

તુલા રાશિ

image

તુલા રાશિના જાતકો માટે શનિ ભાગ્યવાન બનશે. ખર્ચમાં ઘટાડો થશે અને પૈસાની બચત થશે. કાર્યસ્થળ પર ઊંચુ પદ મળશે અને મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. તમારા હરીફોની તુલનામાં તમારૂ પ્રદર્શન સારૂ રહેશે. આ સમયે પરિવારની જરૂરિયાત અને સુખ-સુવિધા પર ધ્યાન આપવું યોગ્ય રહેશે.

મકર રાશિ

image

મકર રાશિના જાતકો માટે પણ વર્ષ 2026ના શરૂઆતી છ મહિના લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારો આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થશે અને સહકર્મીઓને ભરપૂર સાથ મળશે. આવકમાં વધારો થશે અને પૈસાની બચત કરવામાં સફળ રહેશો. ઈજા-દુર્ઘટનાઓથી તમારો બચાવ થશે. દુશ્મનો તમારા પર હાવી રહેશે. તમારી ક્રિએટિવ સ્કિલ અને ઉચ્ચ કોટીના વ્યવહારથી લોકોનું દિલ જીતવામાં સફળ રહેશો.

image

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

